弘塑處分轉投資上海添鴻65%股權 估獲利3.8億元
半導體設備廠弘塑子公司AQUA Talent董事會通過，出售添鴻化學科技（上海）65%股權予湖北興福電子材料，估計處分利益約新台幣3.8億元。
弘塑表示，添鴻化學科技（上海）主要提供專用化學產品銷售與技術服務，處分其65%股權予湖北興福電子材料，是基於集團營運策略考量。
弘塑指出，此股權出售案待審計委員會通過後，才會擇期進行簽約，預計於2026年完成股權所有權移轉，處分利益將在2026年認列。
添鴻化學科技（上海）65%股權交易金額為人民幣6077萬元，約新台幣2.71億元。弘塑表示，包括出售65%股權及剩餘35%股權的重衡量利益，處分利益合計約3.8億元。
