豐興廢鋼、鋼筋、型鋼盤價全面持平 平盤「度小月」觀望需求

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）22日開新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，主因在於原料成本相對高檔，建築用鋼需求疲弱，買賣雙方價格拉扯，因此以平盤「度小月」。

上市鋼廠主管說，建築用鋼市場明顯進入「以盤代跌」的走勢，只能觀望靜待景況進一步回溫。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩定，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼報價持平為每公噸315美元，美國貨櫃廢鋼持平以300美元交易，澳洲鐵礦砂由103.7美元上漲至105.5美元。

豐興表示，受到工地進度緩慢與需求不足的影響，鋼筋買氣仍不強；但原料端成本仍相對高檔，加上國際行情偏穩，使得買賣雙方在價格判斷上互有拉扯，因此決議維持三大產品全面平盤開出。

觀察國際廢鋼與半成品小鋼胚行情發現，近期國際原物料走勢呈現「平穩整理」的格局。以國際廢鋼為例，土耳其市場的HMS 80:20 廢鋼價格從 11 月底至 12 月中上漲約 4%，目前報價升至約369美元/噸(FOB)，為近期高點，顯示廢鋼供給偏緊、價格有所支撐。

但美國市場進入12月後廢鋼價格趨勢指標仍偏中性，整體情緒顯示價格或略微下跌的可能性，買方較為偏弱、賣方略有樂觀，但未形成明顯的單邊行情。

此外，中國大陸廢鋼約在每公噸人民幣1,990元、鋼胚約人民幣2,950元，市場中性偏穩。

上市電爐廠表示，即便原料端維持相對高位，終端需求仍是牽動盤價最重要因素。鋼筋屬於建築用長材，與房地產施工進度與公建需求密切相關。隨著北半球進入冬季施工淡季，加上當前全球建築業需求仍未全面回溫，使得鋼筋市場的拉貨力道偏弱，買方壓價意願較強，豐興採取平盤「度小月」策略，符合市場節奏。

