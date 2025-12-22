星舟快充擴大充電網路 全台營運站數衝上159座

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

全方位電動車充電營運商星舟快充於2025年持續擴大充電網絡，全台營運站點數達159座，並宣布首座1MW等級高功率快充專用站「洲際專用站」正式啟用。星舟快充持續沿電動車主要行車動線進行站點布局，涵蓋專用站、停車場、百貨商場及鐵路場域，以智慧、貼心充電服務推動台灣充電產業生態系發展。

星舟快充洲際專用站總功率突破1MW 高功率配置提升單站服務量能

星舟快充洲際專用站全站總功率達1,080kW，配置6座360kW與2座180kW快充樁，支援CCS1與CCS2雙槍充電規格，能夠同時提供16席車位的快充高效服務。站點位於台中北屯區崇德路核心地段，鄰近洲際棒球場與即將開幕的漢神洲際百貨，具備高車流與高使用潛力。星舟快充表示：「洲際專用站採24小時營運，電動車充電免停車費，將提升往來電動車主的補電彈性，降低尖峰時段的等待時間。」

2025年站點布局加速 星舟快充全台159座營運站點、串接3大車廠及2大充電漫遊平台

星舟快充2025年加快全台站點建置節奏，目前累計已有159座充電站，並規劃於2026年再上線10座大型專用站，整體營運布局穩健推進。同時，星舟快充已完成串接Luxgen、Lexus、Toyota三大車廠以及uTagGO、AmpGO兩大充電漫遊平台，並全面支援Auto Charge隨插即充功能。截至2025年6月，全台電動車數量已突破10萬，電動車市場快速成長、充電需求隨之攀升，星舟快充以站點擴張與服務升級雙軌並進，持續以使用者需求為出發點，完善台灣電動車充電環境。

專屬電動車主的充電優惠季 「星充季」優惠活動一路延續至明年

星舟快充推出「星充季」年末系列充電優惠，即日起至2026年1月4日將陸續推出多項活動。目前已公布城市車旅站點全時段以及DC精選快充站離峰時段每度5.5元費率優惠，活動範圍涵蓋全台超過40座充電站，包括青埔專用站、三創生活園區、南港LaLaport等熱門據點。星舟快充「星充季」接下來將推出新站上線、快閃活動等獨家優惠，於年底旅遊高峰期，提供電動車主更具價格競爭力的充電選擇。

