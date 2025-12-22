汎德永業斥資5.7億元 興建高雄橋頭BMW 5S展示暨服務中心

汎德永業（2247）22日召開董事會，決議通過高雄橋頭 BMW 5S 展示暨服務中心投資案，預計斥資新台幣 5.7 億元，規劃興建地下一層、地上三層之全新經銷據點，該展示中心基地面積約 1,131 坪，總樓地板面積達 2,763 坪，預計於 2028 年正式完工啟用，未來可望成為北高雄半導體科技產業聚落中的豪華進口車新地標。

汎德永業表示，今年台灣新車市場受整體經濟環境及政策不確定性影響，消費者購車態度轉趨審慎，短期市場呈現觀望氛圍；惟公司仍看好在相關政策方向逐步明朗後，BMW 整體市場具備中長期成長潛力，電動車發展趨勢亦持續明確，而為因應未來成長動能，同步擴充售後服務量能，汎德永業此次投資興建高雄橋頭 BMW 5S 展示暨服務中心，提前布局南台灣豪華車市場。

高雄橋頭 BMW 5S 展示中心座落於科技產業發展重心「南台灣半導體 S 廊帶」核心區域，兼具科技創新聚落與交通樞紐的雙重戰略優勢，周邊緊鄰省道、高速公路及鐵路系統，交通條件相當便利。新據點將全面導入德國原廠同步的「BMW Retail NEXT」服務標準，規劃新車展示、售後維修服務，並同步設置由原廠嚴格把關的認證中古車中心，提供新車銷售、售後服務到原廠認證中古車的一站式購車與用車體驗。

汎德永業進一步指出，新據點未來正式啟用後，預期將有效提升區域能見度與來客量，帶動賞車與購車人潮，為整體營運注入新的成長動能；同時亦將持續深化 BMW 品牌於南台灣市場的整體布局，整合新車銷售、售後維修及原廠認證中古車等多元服務，全面滿足消費者需求。未來隨著新據點經濟規模效益發酵，維修保養等高附加價值業務的獲利貢獻可望持續放大，進而對公司中長期營運表現帶來正面助益。