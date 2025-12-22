肯定總統府是幸福企業 何志偉分享賴總統「問診式」管理

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府副秘書長何志偉。記者曾原信／攝影
總統府副秘書長何志偉。記者曾原信／攝影

上任總統府副秘書長約一年半，讓何志偉與賴清德總統共度了密切的工作時光。近距離觀察「大老闆」，何志偉打趣道「我覺得這是幸福企業，不是因為總統府的水餃很好吃」，而是感佩賴總統「問診式」領導管理風格，以及「對症下藥」的直接溝通方式，給予工作推進很大的助力。

何志偉談到，總統府的政務，很多需要跨部會甚至跨國協調，例如國安、民生議題，牽涉政策研擬、推動時程。為了保持順暢溝通，有問題直接去請教賴總統，總統都會講得很清楚「要什麼、不要什麼」，而且先講結論、再解釋步驟跟做法，他認為「這個精準度的表達，真的是幸福企業。」

令何志偉很感謝的是，賴總統是中華民國台灣的總統，是全台灣最忙的人之一，但去問問題時，總統都願意耐心講清楚。在開會時，比如總統府三大委員會，賴總統都會希望大家多發言，鼓勵大家多表達、多講。彷彿一位老練的醫者，善於傾聽病患的苦衷。

除了對內領導的傾聽，對外與民眾相處，賴總統也展現醫師在診間提供「情緒價值」的一面。

府方分配任務，由何志偉對外處理公共事務。賴總統會貼心吩咐，比如代表府方參加喪禮時，「先不要思考問題，不要那麼理性，多給家屬一些安慰和溫暖的陪伴。」出席婚禮、廟會、百工百業活動前，賴總統也會一一交代，「他希望我們代表總統府出去要講些什麼」，很用心也很有耐心。

對於民眾的陳情，賴總統也當成問診一般，凡有請求，就會思索「處方箋」。何志偉直言，在公共事務方面，賴總統會為了民眾的陳情，親自召開一個不算短的會議，「一條一條親自帶」，向團隊說明希望大家完成的目標有哪些。

住總統府夜不能寐的四晚 獨自鎮守南韓戒嚴

至於上任這一年半，曾發生哪些令人印象深刻之事？何志偉指出，就是2024年12月初，南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴。當晚，海內外各大媒體突然發布南韓戒嚴時，已經是下班時間，他在家裡把手機、平板、電視同時打開，追蹤最新進度，並著手收拾行李，漏夜趕回總統府。

「我真的很焦慮！」何志偉坦言，當時賴總統剛好人在國外，潘孟安也跟著賴總統的行程所以不在台灣，他是代理秘書長，首要任務就是鎮守總統府。那段期間，他維持全神貫注盯著直播，觀察東亞沿岸這一帶的動向，因為若南韓社會後續動盪，印太地區也不會太平靜。

就這樣，何志偉在總統府辦公室睡了四晚，每天都很緊繃。凌晨兩、三點，他會穿著拖鞋在辦公室外的走廊來回踱步，手機開啟朗讀模式聽新聞，「幸好最後和平落幕了」。

除了印象深刻之事，何志偉最有成就感的任務是TPASS行政院通勤月票，截至2025年累計了15億人次使用。他指出，TPASS已進入2.0階段，執行方案跟他以前擔任台北市議員時提案的邏輯一樣，民眾買月票搭乘大眾運輸，累積的里程越遠越划算。好的提案能被執行，令他直呼「我很幸運」。

公務之外，何志偉特別分享，他曾任精品咖啡交流協會（CSCA）榮譽理事長，是因為以前曾在一場會議中，用咖啡化解了兩位老大哥的爭吵。他體悟到，待人處事要勇於表達，但溝通時仍要留一點溫度，尊重跟聆聽都是長期而非一時。他勉勵年輕人熬出頭要多一點耐心，也要記得保持幽默感。

總統府副秘書長何志偉。記者曾原信／攝影
總統府 南韓 會議

