華義法說會／取得三國題材手遊代理權 預計明年第2季上線

華義（3086）22日召開法說會。華義表示，公司持續推動海外市場業務，已順利取得三國題材SLG手遊之東南亞地區代理權，預計於2026年第2季投入營運。此外，公司將配合集團資源進行商務合作，逐步布建海外遊戲業務。

華義國際指出本次取得的三國題材SLG發行範圍涵蓋新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓及印尼等市場。公司將運用現有營運經驗與在地化作業，規劃相關產品之生命周期管理，作為發展海外營運版圖之基礎。

在海外業務進程方面，華義規劃投入博弈執照之申請程序，預計於2026年第1季完成相關作業。後續將視業務需求，透過自行研發、代理或授權等方式增加產品項目，以支持B2B業務之推展。海外市場規劃採階段性進行，初期目標為印度與中南美洲等地區，並視各地法律規範規劃執照取得作業，建構長期營運基礎，建立多元營收來源。

此外，配合海外市場之開發，華義與網銀國際針對既有合作項目持續進行往來，包含遊戲聯運、產品開發、金流通路系統等，並在網銀國際集團的泛娛樂布局下，將扮演海外線上博弈遊戲市場的重要推手，透過雙方資源往來與市場互補，支持海外遊戲業務推動並提升營運效能。

在公司治理方面，華義表示，公司已連續三年於公司治理評鑑位列上櫃公司前6%至20%（第二級），為少數達成此評鑑目標之遊戲產業企業。未來將持續秉持穩健經營原則，以「代理、聯運、平台、海外市場」為營運核心方向，結合既有遊戲社群平台與資源，建構數位娛樂營運體系，維持公司中長期發展動能。