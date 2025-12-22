鼎晉生技肉毒桿菌毒素 臨床三期測試完成首位受試者收案

鼎晉生技（7876）22日宣布，旗下主力產品——760kDa新型A型肉毒桿菌毒素OBI-858，正式啟動皺眉紋適應症第三期臨床試驗，並已完成首位受試者收案。

鼎晉生技表示，目前已與台大、榮總、長庚等全台16家醫院、醫學中心進行第三期臨床試驗，目標預計收案 600人，若進度如預期，有望力拚 2026 年底前進入解盲。

鼎晉生技表示，肉毒桿菌素有藥中之鑽的稱號，1公克純化毒素蛋白就要價百億美金，有極高的商業價值，加上OBI-858為全球市場極少數具「長效型」定位的新一代肉毒桿菌素產品之一，更是全球首創 760 kDa 分子量結構的新型肉毒毒素，相較目前市售主流 900 kDa 肉毒產品，760 kDa 具備獨特分子量組成與分子結構特性。

鼎晉生技指出，已透過多角度光散射分析（MALS）與電子顯微鏡（TEM）等方法驗證，不僅菌株的三岔結構呈現出「花朵綻放」的型態，具備清楚的結構數據佐證，有助於在臨床上展現「起效更快、效期更長、副作用及擴散性更低、安全性更佳」的整體表現，也無既有國際肉毒產品的智慧財產權爭議問題。

鼎晉生技指出，目前760 kDa已取得全球13張國際專利，另也有七張專利認證正在申請中。