為何英國能減鹽成功卻幾乎沒人抱怨？難的非政策而是「讓人察覺不到改變」

為什麼英國可以成功地無痛減鹽？過去，英國曾經由政府主導一場減鹽運動，他們的做法發人深省。

一個名為「鹽分研究科學人學會」的非營利組織，針對英國人主要的鹽分攝取來源進行調查。結果發現，英國人從麵包當中攝取了很多的鹽。事實上，在製作麵包的過程中，業者習慣使用大量的食鹽來加工，英國如此，其他國家也是如此。

活得健康的最佳行動公式有鑑於此，英國政府開始要求麵包製造業者逐步調整食鹽的使用量。

具體地說，業者必須在10年之內減少20％的食鹽使用量，採漸進方式降低麵包的含鹽量。由於每次只降低一點的做法，讓消費者察覺不到口味的改變，而且經過了10年，英國政府成功地讓國民減少了15％的鹽分攝取量。 方舟文化《健康人的小習慣：全球歷時最久地區比較醫療統計 60年追蹤10000人結果大公開》，作者：大平哲也

日本也有類似的案例。福島縣健康促進推廣課與縣內的企業廠商合作，選定縣內的超市Lion D’or 試辦減鹽。他們的做法是挑選炸豬排、馬鈴薯燉肉等6項暢銷熟食，在調理時分階段、有計畫地減少2至5成食鹽使用量。超市方面並沒有向消費者說明調味的改變，只是默默地將這些減鹽熟食上架。

Lion D'or 從2021年12月開始試辦減鹽。經過了4個月，總共減少使用食鹽230公斤,透過問卷調查詢問消費者對調味的意見，得到的答案大多數是「味道剛剛好」，再進一步統計這些減鹽品項的營業額，也沒有減少的現象。

