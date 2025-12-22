TWNIC：57%民眾自認有信心查證新聞 逾4成從未查核

快訊

中央社／ 台北22日電

2025台灣網路報告指出，57.11%台灣成年民眾自認有信心查證新聞真假，但實際上逾4成民眾從未查核資訊，逾2成很少查核。學者指出，台灣民眾在資訊查證上呈現「高度自信、低度行動」。

根據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）發布的2025台灣網路報告，調查對象為年滿18歲以上民眾，期間為今年7月28日至9月1日，以了解民眾網路使用行為。

在查證新聞的信心上，調查顯示，16.16%的民眾自認非常有信心，40.95%的民眾自認有信心。調查研究團隊代表、陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超表示，整體而言，對自身查證新聞真假能力有信心者，合計為57.11%，較去年的52.17%增加。

查證新聞真假的信心分布也隨居住地區不同出現差異，其中，宜花東地區最高，有71.14%民眾認為自己有信心查證新聞真假，北北基、桃竹苗地區皆逾6成，最低為雲嘉南地區，僅41.70%民眾有信心查證新聞真假。

不過，陶振超指出，台灣上網民眾主動透過文章、影片、查證工具，或與他人討論以判斷資訊真偽的頻率偏低，逾6成民眾從來沒有或很少查核，其中，從來沒有者為40.83%，很少者占25.08%，在資訊查證上呈現「高度自信、低度行動」，值得後續留意。

台灣事實查核中心董事兼執行長邱家宜指出，近6成民眾自認能辨識假訊息，但逾6成從未或很少查證，是很大的盲區。「大家都覺得自己應該了解、自己不會那麼容易被騙，但不能那麼樂觀」，她也提醒，無法判斷資訊真偽時，應要「懸置（suspend）」，不要太快轉傳或相信，可善用165全民防騙網、事實查核網站等資源確認。

調查也顯示，台灣民眾獲取新聞的主要管道正經歷轉變，電視新聞占比從去年的39.57%下滑至32.02%，減少7.55個百分點，為近年最大跌幅。社群媒體躍升為第2大新聞來源，達21.11%；YouTube排在第3，達14.67%。專業新聞媒體網站或APP僅占5.08%，較去年下降3.06個百分點。報告指出，平台機制及其演算法，成為傳統編輯室以外，影響「什麼新聞會被看見」的重要力量。

