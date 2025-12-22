永立榮旗下新藥UA002拿下雙重快速通關 再生醫療審查可望加速

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

擁有羊水幹細胞培養專利的永立榮（6973）22日宣布，旗下治療勃起功能障礙新藥UA002，已獲衛福部食藥署（TFDA）核准納入「藥品專案諮詢輔導案件」，並同步取得財團法人藥品查驗中心（CDE）「指標案件」資格。

永立榮表示，未來在專案輔導機制下，可望加速開發與審查流程、降低開發成本，形同取得再生醫療市場的雙重快速通關證。

根據TFDA「藥品專案諮詢輔導案件」及CDE「指標案件」輔導機制，主管機關將透過專責窗口，提供從法規策略、臨床試驗設計、製造與品質管制，到上市申請與的一站式輔導服務，可望大幅縮短藥品開發與審查時程並降低開發成本。

永立榮指出，臨床前動物模型結果顯示，UA002具備可同時修復神經與血管組織的雙重作用機制；已完成臨床一期試驗的收案，亦驗證UA002之安全性與初步療效，相關研究成果已發表於多家國際知名醫學期刊，備受國際男性醫學領域權威關注。目前UA002正進行臨床二期研究(Ph2a)，收案進展穩定。

立榮 食藥署

