永笙生技攜手罕見疾病基金會 捐贈臍帶血助罕病患者

永笙-KY（4178）22日宣布，與財團法人罕見疾病基金會簽署「臍帶血公益捐贈備忘錄」，宣布捐贈臍帶血協助罕病患者進行臨床治療，為需要立即醫療支援的家庭提供更可近、更具即時性的醫療選項。

永笙表示，此次捐贈計畫將提供共三袋合格臍帶血單位，並預計於2027年底前完成全數捐贈。永笙將自其全球公捐臍帶血庫中，於基金會所協助之病患符合臨床需求並經醫師開立臍帶血治療處方時進行配對。配對完成後，永笙將全額捐贈配對適合之臍帶血，用以支持病患的治療與後續醫療安排。

永笙執行長李冬陽表示，永笙目前擁有超過36,000袋可隨時出貨的公捐臍帶血資源，並已累積全球逾2,300例異體移植實績，同時具備美國FDA核准臍帶血藥證（BLA），以及AABB、FACT等國際品質認證。臍帶血中珍貴的造血幹細胞，對血液疾病與許多罕病患者而言，是重獲健康的重要契機。永笙希望透過此次公益捐贈，讓更多有需要的病患能及時獲得合適的治療資源，延續生命的可能。

永笙近期亦與保險業者合作，推出全台首創的「臍帶血公庫配對服務」，將臍帶血治療納入保險體系，讓符合資格的保戶可於臨床治療有需求時，即時獲得藥規級的臍帶血支援，此模式不僅提升臍帶血應用效率，也讓過往屬於高端醫療的臍帶血治療更貼近一般民眾，實現公庫資源在商業與公益兩個面向的可持續運作。

罕見疾病基金會執行長陳冠如表示，臍帶血的臨床應用對許多罕病家庭而言是一線曙光。此次與永笙生技的合作，將優先協助家庭經濟較為弱勢的罕病患者，讓基金會能在個案醫療支援上擁有更具彈性與可行性的選項，也期盼透過與生技產業的協作，建立更完整與永續的罕病醫療支持網絡。透過捐贈臍帶血與跨領域的公益協作，永笙期盼能在罕病家庭最脆弱的時刻，提供一份具體且能改變生命的支持。永笙也表示，將持續擴大公益能量，讓細胞治療的進展不只停留在實驗室與醫院。