快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

永笙生技攜手罕見疾病基金會 捐贈臍帶血助罕病患者

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永笙-KY（4178）22日宣布，與財團法人罕見疾病基金會簽署「臍帶血公益捐贈備忘錄」，宣布捐贈臍帶血協助罕病患者進行臨床治療，為需要立即醫療支援的家庭提供更可近、更具即時性的醫療選項。

永笙表示，此次捐贈計畫將提供共三袋合格臍帶血單位，並預計於2027年底前完成全數捐贈。永笙將自其全球公捐臍帶血庫中，於基金會所協助之病患符合臨床需求並經醫師開立臍帶血治療處方時進行配對。配對完成後，永笙將全額捐贈配對適合之臍帶血，用以支持病患的治療與後續醫療安排。

永笙執行長李冬陽表示，永笙目前擁有超過36,000袋可隨時出貨的公捐臍帶血資源，並已累積全球逾2,300例異體移植實績，同時具備美國FDA核准臍帶血藥證（BLA），以及AABB、FACT等國際品質認證。臍帶血中珍貴的造血幹細胞，對血液疾病與許多罕病患者而言，是重獲健康的重要契機。永笙希望透過此次公益捐贈，讓更多有需要的病患能及時獲得合適的治療資源，延續生命的可能。

永笙近期亦與保險業者合作，推出全台首創的「臍帶血公庫配對服務」，將臍帶血治療納入保險體系，讓符合資格的保戶可於臨床治療有需求時，即時獲得藥規級的臍帶血支援，此模式不僅提升臍帶血應用效率，也讓過往屬於高端醫療的臍帶血治療更貼近一般民眾，實現公庫資源在商業與公益兩個面向的可持續運作。

罕見疾病基金會執行長陳冠如表示，臍帶血的臨床應用對許多罕病家庭而言是一線曙光。此次與永笙生技的合作，將優先協助家庭經濟較為弱勢的罕病患者，讓基金會能在個案醫療支援上擁有更具彈性與可行性的選項，也期盼透過與生技產業的協作，建立更完整與永續的罕病醫療支持網絡。透過捐贈臍帶血與跨領域的公益協作，永笙期盼能在罕病家庭最脆弱的時刻，提供一份具體且能改變生命的支持。永笙也表示，將持續擴大公益能量，讓細胞治療的進展不只停留在實驗室與醫院。

家庭 生技產業 保險

延伸閱讀

否認犯罪 李文宗批檢察官像：「蝙蝠俠羅織故事、入人於罪」

台中「溪東圖書館」落成 盧秀燕館內喝咖啡說「真的不想走耶」

民調／54%國人不樂見在野封殺1.25兆國防特別條例

好食好事基金會挺食農創生

相關新聞

為何英國能減鹽成功卻幾乎沒人抱怨？難的非政策而是「讓人察覺不到改變」

為什麼英國可以成功地無痛減鹽？ 為什麼英國可以成功地無痛減鹽？過去，英國曾經由政府主導一場減鹽運動，他們的做法發人深省。 一個名為「鹽分研究科學人學會」的非營利組織，針對英國人主要的鹽分攝

微波爐害你得癌症？數據是真的結論卻是錯的…問題出在哪

因為微波爐普及 所以「癌症死亡率上升」？ 說到分析流行病學中的生態學研究，筆者經常稱它是「被偽科學利用的研究」。生態學研究本身是極其傑出的研究領域，不過，如果做出錯誤的解釋，就會造成謬誤。生態學

台中年輕人買房熱區曝 這區沒重大議題卻排名第二

永慶房屋統計台中市近一年年薪百萬元內、40歲以下青壯年的五大購屋熱區，北屯區以2,626件遙遙領先，太平區以1,384件...

台船承造海委員100噸級、300噸級海調船 今安放龍骨

台船（2208）承造海委會國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船各1艘，22日上午在台船高雄廠區，由台船...

達明機器人攜手台船 攻克造船極限焊接挑戰

達明（4585）機器人22日宣布與台船（2208）深化技術交流與合作，雙方聚焦造船產業最具挑戰性的「狹窄空間焊接」場景，...

新潤建設攜手桃源 Bleu&Book 書店 進駐新案「安曼莊園」

近年閱讀風氣盛起，新潤建設機構日前推出新案「安曼莊園」，並攜手「桃源Bleu & Book」書店，新潤建設機構表示，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。