微波爐害你得癌症？數據是真的結論卻是錯的…問題出在哪

因為微波爐普及 所以「癌症死亡率上升」？

說到分析流行病學中的生態學研究，筆者經常稱它是「被偽科學利用的研究」。生態學研究本身是極其傑出的研究領域，不過，如果做出錯誤的解釋，就會造成謬誤。生態學研究又稱為「相關性研究」。舉個例子，想要探討上課缺席率與學業成績之間的關係，經過調查發現：「上課缺席率越高的學校，學生在考試中及格的機率就越低」。這是就調查數據判讀出來的結果。

不過，我們無法因為這個結果就下結論說：「上課缺席率越高的學生，考試及格率就越低」。因為可能影響成績的因素，例如「平均讀書時數」、「平均玩耍時數」等，通通沒有被考慮進去。然而實際上，像這樣以全蓋偏地做解釋、下結論的人不在少數。 方舟文化《健康人的小習慣：全球歷時最久地區比較醫療統計 60年追蹤10000人結果大公開》，作者：大平哲也

從微波爐普及率與癌症發生率的相關性調查，總結出「自1970年代微波爐普及開始，癌症病例也急速增加」之類的結論者，也是另一個以全蓋偏的典型案例。

微波爐的普及率從1970年代起一路增長到1990年代，而這段期間的癌症新發病例也快速增加。於是，便有人指稱「微波爐的輻射波會產生致癌物質，結果造成罹癌人口增加」。要知道只靠普及率和病例數這兩個數字，根本無法得到「微波爐普及會導致癌症患者增加」的結論。

伴隨著經濟成長，微波爐日益普及。然而，在這段期間，日本的高齡人口也日益增加，而且，人口年齡結構的改變也對癌症罹患率的上升產生了影響。如果暫且忽略掉年齡差異這個因素，可以看到，雖然從1990年以後微波爐大肆普及，但癌症的發生人數並未增加。

以上的例子便是要讓讀者了解，實際上有一些偽科學研究，任意將沒有關係的事件說成因果關係，讓人信以為真，各位千萬不要被誤導了。

（本文摘自方舟文化《健康人的小習慣：全球歷時最久地區比較醫療統計 60年追蹤10000人結果大公開》，作者：大平哲也）