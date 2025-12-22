台中年輕人買房熱區曝 這區沒重大議題卻排名第二

永慶房屋統計台中市近一年年薪百萬元內、40歲以下青壯年的五大購屋熱區，北屯區以2,626件遙遙領先，太平區以1,384件排名第二，位居海線的梧棲區則以1,150件擠上第三名。

台慶不動產14期大崇德加盟店東陳政中表示，「北屯區」青壯年貸款件數達2,626件，領先第二名近一倍，顯見台中市年薪百萬元內、40歲以下青壯年對於這個區域的偏好程度。

他表示，北屯區是台中近年發展最快速區域之一，快速道路環繞、能直達台中科學園區，對於通勤族更是大加分，加上建商積極推出兩房建案符合小資購屋族需求，吸引眾多青壯年卡位購屋。

太平區沒有重大發展議題，卻以1,384件位居青壯年購屋區域第二名，出乎意料。

永慶不動產太平樂業加盟店協理朱良華表示，太平的重劃區開發時間大約15年左右，相比於正在開發建設的13、14期重劃區生活機能完整許多。雖然太平區捷運藍線目前仍審議中，但鄰近快速道路，光匝道口就有三個，對於開車的上班族來說相當便利，此外太平工業區也提供相當數量的就業機會，因此剛性需求穩定。

朱良華表示，太平區屋齡15年內的中古屋、每坪約30萬元，比隔壁的北屯區每坪便宜近5萬元，對於開車通勤的青壯年來說，會願意犧牲5-10分鐘的交通時間，換取更低的購屋負擔，且太平區的商圈成熟，購屋族不用等待生活機能發展是相當大的誘因，是性價比高的蛋白購屋區。

排名第三的梧棲區，有巢氏房屋梧棲大智港阜加盟店長吳世雄指出，梧棲區「台中港國際特定商業區」的規劃，屬於國家級計畫，能創造龐大的就業機會，加上捷運藍線延伸，許多產業看準未來發展紛紛提早卡位，親民房價對於首購、青壯年購屋族相當友善。