快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

聽新聞
0:00 / 0:00

台中年輕人買房熱區曝 這區沒重大議題卻排名第二

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中市太平區生活機能成熟，加上快速道路連接市區方便，讓購屋族願意以通勤時間換取較低的房貸負擔。圖／永慶房產集團提供
台中市太平區生活機能成熟，加上快速道路連接市區方便，讓購屋族願意以通勤時間換取較低的房貸負擔。圖／永慶房產集團提供

永慶房屋統計台中市近一年年薪百萬元內、40歲以下青壯年的五大購屋熱區，北屯區以2,626件遙遙領先，太平區以1,384件排名第二，位居海線的梧棲區則以1,150件擠上第三名。

台慶不動產14期大崇德加盟店東陳政中表示，「北屯區」青壯年貸款件數達2,626件，領先第二名近一倍，顯見台中市年薪百萬元內、40歲以下青壯年對於這個區域的偏好程度。

他表示，北屯區是台中近年發展最快速區域之一，快速道路環繞、能直達台中科學園區，對於通勤族更是大加分，加上建商積極推出兩房建案符合小資購屋族需求，吸引眾多青壯年卡位購屋。

太平區沒有重大發展議題，卻以1,384件位居青壯年購屋區域第二名，出乎意料。

永慶不動產太平樂業加盟店協理朱良華表示，太平的重劃區開發時間大約15年左右，相比於正在開發建設的13、14期重劃區生活機能完整許多。雖然太平區捷運藍線目前仍審議中，但鄰近快速道路，光匝道口就有三個，對於開車的上班族來說相當便利，此外太平工業區也提供相當數量的就業機會，因此剛性需求穩定。

朱良華表示，太平區屋齡15年內的中古屋、每坪約30萬元，比隔壁的北屯區每坪便宜近5萬元，對於開車通勤的青壯年來說，會願意犧牲5-10分鐘的交通時間，換取更低的購屋負擔，且太平區的商圈成熟，購屋族不用等待生活機能發展是相當大的誘因，是性價比高的蛋白購屋區。

排名第三的梧棲區，有巢氏房屋梧棲大智港阜加盟店長吳世雄指出，梧棲區「台中港國際特定商業區」的規劃，屬於國家級計畫，能創造龐大的就業機會，加上捷運藍線延伸，許多產業看準未來發展紛紛提早卡位，親民房價對於首購、青壯年購屋族相當友善。

吳世雄表示，梧棲區目前每坪還有2字頭的房價、總價不超過千萬，雖然梧棲區生活機能發展相對落後，但目前正快速提升，三井Outlet大型百貨的進駐已有改善，加上開車半小時可到台中市區，尚在可接受範圍內。考量預算與未來發展，梧棲逐漸成為年薪百萬元內青壯年的購屋首選之一。

近一年台中市年薪百萬元內的40歲以下青年五大購屋熱區。資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整
近一年台中市年薪百萬元內的40歲以下青年五大購屋熱區。資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整
北屯區近年快速發展區域，低總價物件更是受到青年族群歡迎。圖／永慶房產集團提供
北屯區近年快速發展區域，低總價物件更是受到青年族群歡迎。圖／永慶房產集團提供

延伸閱讀

台中「溪東圖書館」落成 盧秀燕館內喝咖啡說「真的不想走耶」

「炸街車」噪音惹民怨！台中祭出科技重拳 9大監控熱點曝光

影／沒撞到卻摔車！台中兩機車「空氣碰撞」1傷 警查出釀禍真凶

汽機車跑山熱區台中新社區中93線道 聯合稽查取締3輛違規

相關新聞

為何英國能減鹽成功卻幾乎沒人抱怨？難的非政策而是「讓人察覺不到改變」

為什麼英國可以成功地無痛減鹽？ 為什麼英國可以成功地無痛減鹽？過去，英國曾經由政府主導一場減鹽運動，他們的做法發人深省。 一個名為「鹽分研究科學人學會」的非營利組織，針對英國人主要的鹽分攝

微波爐害你得癌症？數據是真的結論卻是錯的…問題出在哪

因為微波爐普及 所以「癌症死亡率上升」？ 說到分析流行病學中的生態學研究，筆者經常稱它是「被偽科學利用的研究」。生態學研究本身是極其傑出的研究領域，不過，如果做出錯誤的解釋，就會造成謬誤。生態學

台中年輕人買房熱區曝 這區沒重大議題卻排名第二

永慶房屋統計台中市近一年年薪百萬元內、40歲以下青壯年的五大購屋熱區，北屯區以2,626件遙遙領先，太平區以1,384件...

台船承造海委員100噸級、300噸級海調船 今安放龍骨

台船（2208）承造海委會國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船各1艘，22日上午在台船高雄廠區，由台船...

達明機器人攜手台船 攻克造船極限焊接挑戰

達明（4585）機器人22日宣布與台船（2208）深化技術交流與合作，雙方聚焦造船產業最具挑戰性的「狹窄空間焊接」場景，...

新潤建設攜手桃源 Bleu&Book 書店 進駐新案「安曼莊園」

近年閱讀風氣盛起，新潤建設機構日前推出新案「安曼莊園」，並攜手「桃源Bleu & Book」書店，新潤建設機構表示，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。