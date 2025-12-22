達明機器人攜手台船 攻克造船極限焊接挑戰

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
達明機器人22日宣布與台船深化技術交流與合作。達明／提供
達明機器人22日宣布與台船深化技術交流與合作。達明／提供

達明（4585）機器人22日宣布與台船（2208）深化技術交流與合作，雙方聚焦造船產業最具挑戰性的「狹窄空間焊接」場景，導入達明機器人全新輕量化TM3 AI協作機器人(cobot)。透過結合原生AI視覺技術，雙方將共同開創機器人於造船產業的全新應用可能。

達明表示，造船產業長期受限於船艙內部空間狹小、結構複雜與焊接風險高等問題，大型自動化設備難以進入，傳統人工焊接則高度仰賴經驗，且伴隨工安與人力壓力。

針對此一關鍵痛點，達明機器人與台船鎖定TM3 AI協作機器人 展開技術驗證與應用規劃：包含一、深入極限空間的靈活機動性：TM3機身輕巧、部署彈性高，可代替工作人員進入船艙內部、雙層底等施工困難區域進行精細作業。

二、原生AI視覺，實現精準焊接定位：不同於傳統手臂，AI Cobot內建視覺系統能即時辨識焊道與工件位置，即使在光線不足、結構複雜的環境中，仍可透過AI運算維持穩定作業品質。

達明機器人長期深耕焊接應用場景，旗下的AI焊接協作機器人 已成功導入多項高門檻重工業場域 ，包括大型鋼構建材、機場航廈工程，以及離岸風電的高精度焊接需求，展現AI Cobot在穩定度與實用性上的成熟度。

隨著應用版圖拓展至造船產業，台船亦已規劃自動化示範產線，導入達明機器人技術進行船舶構件生產，並預計於明年進入試量產階段 。此舉可望有效緩解全球焊接人才短缺問題，同時提升大型散裝輪與貨櫃輪的生產效率與作業安全 。

達明機器人董事長何世池博士表示：「2026 年是達明機器人的關鍵轉折點。我們已從協作機器人的先行者，邁向 Physical AI 的實踐者與領航者。本次與台船的合作證明，即使在最受限、最艱困的施工環境中， AI Cobot依然能實現安全、精準且具彈性的自動化作業，真正回應重工業長期面臨的缺工與工安挑戰。」

他進一步指出，達明機器人將持續以AI技術賦能機器人本體，讓AI cobot不只「能動」，更能透過視覺與大腦「看得見、想得通、做得準」。

