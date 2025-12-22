快訊

金正恩視察…七旬高官們連站9小時聽訓 承受被肅清恐懼

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

新潤建設攜手桃源 Bleu&Book 書店 進駐新案「安曼莊園」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新潤建設機構與「桃源Bleu & Book」書店舉行合作簽約儀式。圖／業者提供
新潤建設機構與「桃源Bleu & Book」書店舉行合作簽約儀式。圖／業者提供

近年閱讀風氣盛起，新潤建設機構日前推出新案「安曼莊園」，並攜手「桃源Bleu & Book」書店，新潤建設機構表示，未來將讓書店成為居住者日常生活中的一環。

新潤建設機構為實踐讓文化走進建築的企業精神本質，與「桃源Bleu & Book」書店20日舉行合作簽約儀式，眾多藝文界人仕到場共同見證台灣居住文化與建築產業的重要里程碑。

新潤建設表示，在取得新光三越大有店的基地與產權後，以「複合宜居」作為建築規劃思維，在與基地相鄰的商業空間中，希望尋求更多志同道合的夥伴，建立起有質感的社區型商場，能滿足大眾日常所需的機能，未來「安曼莊園」的住戶就近就能享受便利生活。

新潤建設表示，這種「複合式宜居」開發理念，將高品質住宅、商業空間與人文教育深度結合，希望透過「桃源Bleu & Book」書店的正式進駐，為開發案注入商業動能與人文溫度，這不是只為吸引市場目光，更是為了打造能讓消費者安居、讓生活加溫的「超青安」方案。

新潤建設表示，為回應桃花源意象，書店入口廣場由頂級花藝品牌CNFlower設計規劃，以閱讀一座花園為題，從全日照到雨林植物、走入幽靜的峽谷，銀色結構與植栽共構光影層次，象徵從現實步入幽境的意境。

整體空間則由知名設計師謝文智聯手規劃設計，在設計語彙與場域情感之間取得精緻平衡，讓這間書店不僅是閱讀的場域，更是生活美學的延伸與感官經驗的整合，走入書店，如同步入陶淵明筆下的幽境，是寧靜的隱世之所，人們在此閱讀，宛如沈浸於一片茂密的知識森林之中。

新潤建設機構與「桃源Bleu & Book」書店舉行合作簽約儀式。圖／業者提供
新潤建設機構與「桃源Bleu & Book」書店舉行合作簽約儀式。圖／業者提供

生活 設計 閱讀

延伸閱讀

陳亮恭／失重與沉思間的長嘯和低頻

影／高雄甲仙地震竟和1月嘉義大埔地震有關？氣象署：淺層所以搖晃劇烈

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

【重磅快評】梁文傑認證 王義川其實活在「桃源國」

相關新聞

房市如何逆勢突圍？南台灣都更王曝「不一樣的選地哲學」

建商提到選地哲學，一般不外是交通方便、近科學園區、有景觀、基地方正等，但「南台灣都更王」國城建設不 一樣，國城建設創辦人...

70筆變5筆！ 新天龍國8字頭豪宅交易「雪崩」

被喻為新天龍國的新竹地區，今年頂級豪宅市場出現大幅變化！台灣房屋集團趨勢中心統計實價資料，2025年截至10月，新竹縣市...

遲未補件 新北最後三案工業宅變更案全被駁回

都會區房價燙手，價格相對低廉的「工業住宅」成購屋族替代選項，卻遊走灰色地帶。新北早年列管108件疑似工業住宅案，有19案...

高雄駁二老倉庫變身科技辦公室 香蕉碼頭改建吸引AI大廠進駐

高雄港香蕉碼頭過去因承租業者經營不善，遭港務公司收回後閒置許久，高市府斥資1.86億元承租後，規畫改造為5G AIoT共...

蛋黃區也住得起！台南東區「宜居後甲」社宅動工 2029年完工

台南再一處社會住宅動土！東區「宜居後甲」社會住宅今舉辦動土典禮，由市長黃偉哲主持，該案為公私協力推動城市更新，座落在台南...

慘！新竹8字頭豪宅買氣崩了腰斬 去年70筆交易、今年僅剩5筆

過去被視為房市燙金區的新竹，今年頂級豪宅市場交易量出現大幅變化；台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，2025年截至10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。