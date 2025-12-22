新潤建設攜手桃源 Bleu&Book 書店 進駐新案「安曼莊園」
近年閱讀風氣盛起，新潤建設機構日前推出新案「安曼莊園」，並攜手「桃源Bleu & Book」書店，新潤建設機構表示，未來將讓書店成為居住者日常生活中的一環。
新潤建設機構為實踐讓文化走進建築的企業精神本質，與「桃源Bleu & Book」書店20日舉行合作簽約儀式，眾多藝文界人仕到場共同見證台灣居住文化與建築產業的重要里程碑。
新潤建設表示，在取得新光三越大有店的基地與產權後，以「複合宜居」作為建築規劃思維，在與基地相鄰的商業空間中，希望尋求更多志同道合的夥伴，建立起有質感的社區型商場，能滿足大眾日常所需的機能，未來「安曼莊園」的住戶就近就能享受便利生活。
新潤建設表示，這種「複合式宜居」開發理念，將高品質住宅、商業空間與人文教育深度結合，希望透過「桃源Bleu & Book」書店的正式進駐，為開發案注入商業動能與人文溫度，這不是只為吸引市場目光，更是為了打造能讓消費者安居、讓生活加溫的「超青安」方案。
新潤建設表示，為回應桃花源意象，書店入口廣場由頂級花藝品牌CNFlower設計規劃，以閱讀一座花園為題，從全日照到雨林植物、走入幽靜的峽谷，銀色結構與植栽共構光影層次，象徵從現實步入幽境的意境。
整體空間則由知名設計師謝文智聯手規劃設計，在設計語彙與場域情感之間取得精緻平衡，讓這間書店不僅是閱讀的場域，更是生活美學的延伸與感官經驗的整合，走入書店，如同步入陶淵明筆下的幽境，是寧靜的隱世之所，人們在此閱讀，宛如沈浸於一片茂密的知識森林之中。
