高雄駁二老倉庫變身科技辦公室 香蕉碼頭改建吸引AI大廠進駐

高雄港香蕉碼頭過去因承租業者經營不善，遭港務公司收回後閒置許久，高市府斥資1.86億元承租後，規畫改造為5G AIoT共用辦公室，今日正式啟用並改名「PIER F棧參庫」，將作為高雄發展城市AI的主要基地，場域採用通透建材裝修，讓業者能欣賞港灣風景辦公，目前全球遠端伺服器管理晶片龍頭「信驊科技」已率先進駐，一樓已全數滿駐。

高雄港蓬萊港商區3號倉庫碼頭「棧參庫」俗稱香蕉棚，早期為台灣香蕉出口專用倉庫，貿易衰退後，一度轉作高雄港務局調度辦公室，2003年被登錄為高雄市歷史建築，成為全台僅存香蕉產業歷史建物，屬臺灣港務公司財產；2007年由河邊餐飲集團於向港務公司承租作海景宴會館，卻因積欠租金2千多萬元，2023年遭廢止使用許可。

高市府為活化香蕉棚，決定承租並自籌1.86億，改建作「5G AIoT共用辦公室」，將以綠建築設計理念，拆除原建物所有牆面，全棟改為透明強化玻璃，1樓以辦公室搭配歷史紋理記憶作保存呈現，2樓規畫無隔間環場設計，加上觀景側窗及挑高天窗，將光線與海風引入室內，減少照明與空調使用，去年8月動工，今日正式改名「PIER F棧參庫」啟用。

市長陳其邁、經濟部國發會、數位發展部和各民代今出席啟用典禮。陳其邁表示，高雄市攜手NVIDIA推動智慧高雄燈塔計畫，打造城市級主權AI平台，棧參庫作為燈塔計畫研發基地之一，串連鴻海高雄軟體研發中心、和碩亞灣數位轉型研訓基地等成為科技聚落，「超過一甲子歷史的香蕉碼頭蛻變為AI基地，象徵城市轉型升級，承載智慧城市願景」。

高雄市經發局表示，PIER F棧參庫作為南部具代表性的智慧轉型示範場域，整體使用面積逾6900平方公尺，採分層配置以兼顧營運效率和參觀動線，一樓有中華電信、信驊科技、鑫蘊林科等企業並已滿駐，二樓為百坪獨立單位空間，提供具研發能量企業進駐，未來結合亞灣2.0產業基礎和燈塔計畫示範經驗，是高雄AI產業發展的重要里程。