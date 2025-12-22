快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

聽新聞
0:00 / 0:00

蛋黃區也住得起！台南東區「宜居後甲」社宅動工 2029年完工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南東區「宜居後甲」社會住宅今舉辦動土典禮，由市長黃偉哲等多位貴賓主持。圖／南市都發局提供
台南東區「宜居後甲」社會住宅今舉辦動土典禮，由市長黃偉哲等多位貴賓主持。圖／南市都發局提供

台南再一處社會住宅動土！東區「宜居後甲」社會住宅今舉辦動土典禮，由市長黃偉哲主持，該案為公私協力推動城市更新，座落在台南市中心黃金地段，市府可取得175戶社會住宅、1戶公共托育中心、1處勞工服務據點及3戶店鋪等，預計2029年完工。

據了解，宜居後甲位在平實營區第二期都更案區域內，平實營區原為軍方營區與老舊眷村用地，透過國產署、國防部軍備局及台南市政府等單位協作推動都更，讓平實營區近年來逐漸成為台南市中心蛋黃區，近年來房價更不斷攀升。

黃偉哲表示，「宜居後甲」社宅不僅是一棟住宅建築，更是落實居住正義的重要象徵，全案由達麗建設申請都市更新容積獎勵回饋興建，採綠建築銀級、智慧建築銀級與全齡通用設計，兼顧節能、友善及永續。

都發局長林榮川也說明，「宜居後甲」為獨棟設計的社會住宅，規畫多樣化住宅型態，以滿足不同家庭結構與需求，除提供基本家具與生活設備外，也會安排托育與勞工服務空間，打造兼具居住與公共服務功能的友善社區，完工後可與平實營區共同形塑東區新型宜居社區樣貌。

都發局強調，透過都市更新機制導入社會住宅，不僅能有效活化公有閒置土地，更能以具體行動實現公益性與居住正義，後續將繼續推動多元住宅政策，擴大社會住宅供給量，讓更多民眾擁有穩定、安全的居住環境，邁向「宜居台南、幸福城市」的目標。

台南東區「宜居後甲」社會住宅今舉辦動土典禮，預計2029年完工。圖／南市都發局提供
台南東區「宜居後甲」社會住宅今舉辦動土典禮，預計2029年完工。圖／南市都發局提供

社會住宅 都市更新

延伸閱讀

台南「宜居後甲」動土 東區將添175戶社宅

在地企業捐贈250萬元消防車 提升台南消防局救災應變能力

2025臺南曾文風箏 嘉年華熱鬧登場

台南今晚搖滾耶誕晚會登場 黃偉哲：加強警力巡邏維安

相關新聞

房市如何逆勢突圍？南台灣都更王曝「不一樣的選地哲學」

建商提到選地哲學，一般不外是交通方便、近科學園區、有景觀、基地方正等，但「南台灣都更王」國城建設不 一樣，國城建設創辦人...

70筆變5筆！ 新天龍國8字頭豪宅交易「雪崩」

被喻為新天龍國的新竹地區，今年頂級豪宅市場出現大幅變化！台灣房屋集團趨勢中心統計實價資料，2025年截至10月，新竹縣市...

遲未補件 新北最後三案工業宅變更案全被駁回

都會區房價燙手，價格相對低廉的「工業住宅」成購屋族替代選項，卻遊走灰色地帶。新北早年列管108件疑似工業住宅案，有19案...

高雄駁二老倉庫變身科技辦公室 香蕉碼頭改建吸引AI大廠進駐

高雄港香蕉碼頭過去因承租業者經營不善，遭港務公司收回後閒置許久，高市府斥資1.86億元承租後，規畫改造為5G AIoT共...

蛋黃區也住得起！台南東區「宜居後甲」社宅動工 2029年完工

台南再一處社會住宅動土！東區「宜居後甲」社會住宅今舉辦動土典禮，由市長黃偉哲主持，該案為公私協力推動城市更新，座落在台南...

慘！新竹8字頭豪宅買氣崩了腰斬 去年70筆交易、今年僅剩5筆

過去被視為房市燙金區的新竹，今年頂級豪宅市場交易量出現大幅變化；台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，2025年截至10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。