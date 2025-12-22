聽新聞
蛋黃區也住得起！台南東區「宜居後甲」社宅動工 2029年完工
台南再一處社會住宅動土！東區「宜居後甲」社會住宅今舉辦動土典禮，由市長黃偉哲主持，該案為公私協力推動城市更新，座落在台南市中心黃金地段，市府可取得175戶社會住宅、1戶公共托育中心、1處勞工服務據點及3戶店鋪等，預計2029年完工。
據了解，宜居後甲位在平實營區第二期都更案區域內，平實營區原為軍方營區與老舊眷村用地，透過國產署、國防部軍備局及台南市政府等單位協作推動都更，讓平實營區近年來逐漸成為台南市中心蛋黃區，近年來房價更不斷攀升。
黃偉哲表示，「宜居後甲」社宅不僅是一棟住宅建築，更是落實居住正義的重要象徵，全案由達麗建設申請都市更新容積獎勵回饋興建，採綠建築銀級、智慧建築銀級與全齡通用設計，兼顧節能、友善及永續。
都發局長林榮川也說明，「宜居後甲」為獨棟設計的社會住宅，規畫多樣化住宅型態，以滿足不同家庭結構與需求，除提供基本家具與生活設備外，也會安排托育與勞工服務空間，打造兼具居住與公共服務功能的友善社區，完工後可與平實營區共同形塑東區新型宜居社區樣貌。
都發局強調，透過都市更新機制導入社會住宅，不僅能有效活化公有閒置土地，更能以具體行動實現公益性與居住正義，後續將繼續推動多元住宅政策，擴大社會住宅供給量，讓更多民眾擁有穩定、安全的居住環境，邁向「宜居台南、幸福城市」的目標。
