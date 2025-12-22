臺南市 推動未登記工廠管理及輔導系統

為強化工廠管理效能並提升輔導作業品質，臺南市經發局正積極推動「臺南市未登記工廠管理及輔導系統」建置計畫，預計於明年初正式上線。系統開發完成後，將可開立納管輔導金及營運管理金繳費單，並完成自動對帳，降低人工比對時間、資料核對錯誤風險，提升帳務處理效率。

市長黃偉哲表示，自109年3月20日新修正《工廠管理輔導法》施行以來，針對未登記工廠的管理工作，經發局在執行過程中面臨資料分散、統計困難、紙本作業繁瑣及對帳耗時等挑戰。為解決這些問題，經發局啟動系統開發計畫，整合局內部特定工廠、查處案件、用地計畫、研考業務等業務流程及資料，打造一個兼具管理、查詢與分析功能的智慧化管理系統。

經發局局長張婷媛表示，系統完成後將整合工廠登記、勘查、繳費、自動對帳與地圖展示等多項功能，透過數位化與自動化流程，全面提升行政效率，減少人工作業負擔，並強化服務便捷性與資訊透明度。同時，系統建置地圖分析平台，可套疊多重圖層、篩選特定範圍工廠資料，呈現工廠分布情形，協助市府進行空間化決策與輔導規劃。而在工廠業務管控方面，提供逾期辦理提醒、管考作業、資料查詢、報表匯出等功能，有助掌握案件進度與辦理時程，強化管考效率，確保各項業務如期完成。

經發局表示，待系統於明年初正式啟用後，不僅可大幅提升內部管理效率，也將提供業者更便利的案件及繳費資料查詢服務，無需再以電話或臨櫃方式詢問，真正落實智慧治理與便民服務。市府後續亦將依據實務需求持續優化功能，強化資料應用與決策支援，為臺南市工廠管理與產業發展奠定堅實基礎。