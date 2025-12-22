快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

慘！新竹8字頭豪宅買氣崩了腰斬 去年70筆交易、今年僅剩5筆

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，2025年截至10月的交易，新竹縣市總價4,000萬元以上、每坪成交價在80萬元以上的豪宅交易，總共僅5筆，其中，成屋2筆、預售3筆；相較去年全年高達70筆每坪8字頭的豪宅交易，今年可說是「雪崩式」腰斬。台灣房屋集團趨勢中心／提供
過去被視為房市燙金區的新竹，今年頂級豪宅市場交易量出現大幅變化；台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，2025年截至10月的交易，新竹縣市總價4,000萬元以上、每坪成交價在80萬元以上的豪宅交易，總共僅5筆，其中，成屋2筆、預售3筆；相較去年全年高達70筆每坪8字頭的豪宅交易，今年可說是「雪崩式」腰斬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示， 竹北高端客購屋實力無庸置疑，新竹也多年名列全國最富里，很會賺錢卻沒空理財的科技新貴族，大多視置產為資產配置和保值增值的工具之一，因此竹北豪宅單價持續創高。

不過張旭嵐指出，受到限貸令影響，全國豪宅交易量大打折扣，高資產布局也偏向保守，而同時屋主也很惜售，因此雖然今年量縮，但價格仍有支撐。

台灣房屋新竹高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，前幾年新竹豪宅買盤以竹科企業主為主，又以水岸宅居多，慎選優質建商推案，搭配大坪數格局，彰顯財力和氣勢。

楊樹寶指出，而近年主力買盤則以高階主管為主，仍以高鐵特區為主，考量總價和客層，建商推案逐漸轉向中坪數物件，又以60~80坪之間，總價4,000萬元左右最具銷售力，總價帶雖然降低，但更能支撐高鐵各區新豪宅社區單價維持在八字頭水準。

第一建經研究中心副理張菱育指出，雖然近兩年新竹每坪8字頭豪宅交易量縮，但是每坪單價的支撐力道依然強勁，甚至像是「坤山央央」和「富源豐岫」，今年的交易皆創社區新高，顯示在營建成本和地段稀有性的雙重支撐之下，頂級建案的價格依舊穩健，有需求的買方對於優質的且具備未來性的物件仍願意買單。

