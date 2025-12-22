中都重劃區房價4字頭 信義房屋專家揭最大優勢

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中都重劃區綠覆率高，居住品質佳，獲得消費者青睞。（圖:信義房屋提供）
高雄近年受惠科技業進駐，左營、楠梓及高大特區，房價已出現明顯漲幅，而位於三民區的中都重劃區，因發展不久，房價維持4字頭水準，是具備潛力的新興區段；信義房屋專家表示，由於鄰近美術館特區與高雄車站，加上低密度開發與高綠覆率環境，中都重劃區被稱為「北高雄第二個美術館特區」，是北部客較少關注的寶藏重劃區。

信義房屋高一區協理周清源表示，中都重劃區有三大優勢，第一，中都重劃區的地理位置佳，位於北高雄，鄰近美術館生活圈，西鄰柴山與高雄港方向，南接高雄火車站商圈，兼具地理特色、交通機能與生活品質。

第二，中都重劃區綠覆率高，有一個占地12.6公頃的中都濕地公園，兼具自然生態、調節水源，供居民休憩，第三則是受惠鐵路地下化與輕軌建設，距離火車站、捷運站、輕軌站皆僅需5分鐘，又有腳踏車步道往北可至蓮池潭、往南至愛河旗津，基礎設施健全。

信義房屋中都店專員劉嫻嫻表示，中都重劃區最大的優勢在於「過一條橋就是美術館特區，但新成屋房價卻明顯親民」，美術館特區發展逾20年，已成為高雄豪宅指標區，但目前幾乎沒有新案供給，部分錯過早期進場時機的購屋族，轉而將目光投向鄰近的中都重劃區。

劉嫻嫻說，目前中都重劃區新成屋屋齡約1至2年，區內已有10多棟住宅大樓，成交單價約落在每坪40至50萬元之間，主力產品以中小坪數大樓為主，兼顧首購與換屋需求。

此外，生活機能也逐步成形，已有全聯福利中心、超商、電動機車換電站進駐，YOUBIKE站點設置密集，日常通勤與短程移動便利，區內並規劃兩棟社會住宅，其中一棟已完工，有助於區域人口進駐與生活機能成熟。

劉嫻嫻觀察，目前購屋族群以自住為主，不少來自美術館特區的換屋族，考量屋齡老化，希望尋找屋齡較新的大樓產品，選擇就近移居中都重劃區；另一部分則是看好區域未來10至20年的發展潛力，提前布局的置產型買方。

她觀察，在市場相對冷靜的氛圍下，中都重劃區以親民房價、優質環境與鄰近成熟核心區的條件，逐步累積市場能見度，並持續有自住成交，顯示購屋族對區域長線發展具備信心。

