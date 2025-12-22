快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

聽新聞
0:00 / 0:00

漢翔工會新任理事長建言 國機國造影響就業、產業與勞工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國機國造的勇鷹高教機，已陸續完成並點交。圖／本報資料照片
國機國造的勇鷹高教機，已陸續完成並點交。圖／本報資料照片

漢翔公司有重要國防業務包括國機國造勇鷹號交機等任務，甫當選漢翔工會理事長于正道博士指出，目前高教機案結束，漢翔沒有大型訂單，因為漢翔擔負政策性接單，唯有將「國機國造」留在本土，提升產業技術以及擴大就業市場。

于正道表示，世界各國空軍在過去數十年間，整體訓練理念與實施方式鮮少出現根本性改變。但隨著新世代戰鬥機與長航時無人機的發展、數位世代飛行學員的出現，及飛行訓練預算日益緊縮，全球空軍的飛行訓練體系正快速轉型。雖然各國因機種與系統不同，訓練架構略有差異，但飛行學員普遍需歷經初級、高級與先導等訓練階段。

其中，初級飛行訓練著重儀表與目視導航基礎、基本飛行操作與任務管理能力的建立。由於初級教練機是飛行員首次累積飛行經驗的機型，須具備良好操控性與溫和失速特性。初級教練機除訓練用途外，也可執行輕型攻擊、拖靶、聯絡與觀測等多元任務，是空軍不可或缺的重要角色。

于正道表示，空軍現役 T-34C 初級教練機服役近40年，設備老化與消失性商源問題日益嚴重，亟需汰換。後續初級教練機可採國內自製或國際採購。國內自製有助於累積航空研發與製造能量，強化後勤彈性與供應鏈自主，並可依空軍訓練需求進行客製化調整，提升國防自主；且我國具備中興號、經國號及勇鷹號等研製經驗，技術成熟度足以支撐開發。相較之下，國際採購雖可快速取得成熟機型，但後勤、升級高度依賴外國原廠，易受政策風險影響，長期效益與產業帶動有限。

他說初級教練機與下一代戰機應優先採用本土生產、製造與組裝，提升產業價值、擴大就業，讓企業獲利、勞工加薪成為可能。產業政策必須以本土勞工權益為核心，把機會留在台灣，落實「國機國造」，才能留住技術與人才。面對缺工問題，移工並非唯一解方，關鍵在於爭取穩定訂單、擴大內需、提高企業獲利，進而帶動薪資成長。

延伸閱讀

中市勞工總工會結合關懷弱勢 攤販工會理事長：景氣差弱勢更弱

台鐵2車型駕駛室監視器啟用 工會批侵害隱私擬春節抗爭

泰博科技勞資爭議調解成立　達3共識將訂續聘原則

漢翔法說會／三大業務持續紮根 同步拓展新興領域

相關新聞

房市如何逆勢突圍？南台灣都更王曝「不一樣的選地哲學」

建商提到選地哲學，一般不外是交通方便、近科學園區、有景觀、基地方正等，但「南台灣都更王」國城建設不 一樣，國城建設創辦人...

70筆變5筆！ 新天龍國8字頭豪宅交易「雪崩」

被喻為新天龍國的新竹地區，今年頂級豪宅市場出現大幅變化！台灣房屋集團趨勢中心統計實價資料，2025年截至10月，新竹縣市...

遲未補件 新北最後三案工業宅變更案全被駁回

都會區房價燙手，價格相對低廉的「工業住宅」成購屋族替代選項，卻遊走灰色地帶。新北早年列管108件疑似工業住宅案，有19案...

高雄駁二老倉庫變身科技辦公室 香蕉碼頭改建吸引AI大廠進駐

高雄港香蕉碼頭過去因承租業者經營不善，遭港務公司收回後閒置許久，高市府斥資1.86億元承租後，規畫改造為5G AIoT共...

蛋黃區也住得起！台南東區「宜居後甲」社宅動工 2029年完工

台南再一處社會住宅動土！東區「宜居後甲」社會住宅今舉辦動土典禮，由市長黃偉哲主持，該案為公私協力推動城市更新，座落在台南...

慘！新竹8字頭豪宅買氣崩了腰斬 去年70筆交易、今年僅剩5筆

過去被視為房市燙金區的新竹，今年頂級豪宅市場交易量出現大幅變化；台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，2025年截至10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。