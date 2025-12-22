漢翔工會新任理事長建言 國機國造影響就業、產業與勞工

漢翔公司有重要國防業務包括國機國造勇鷹號交機等任務，甫當選漢翔工會理事長于正道博士指出，目前高教機案結束，漢翔沒有大型訂單，因為漢翔擔負政策性接單，唯有將「國機國造」留在本土，提升產業技術以及擴大就業市場。

于正道表示，世界各國空軍在過去數十年間，整體訓練理念與實施方式鮮少出現根本性改變。但隨著新世代戰鬥機與長航時無人機的發展、數位世代飛行學員的出現，及飛行訓練預算日益緊縮，全球空軍的飛行訓練體系正快速轉型。雖然各國因機種與系統不同，訓練架構略有差異，但飛行學員普遍需歷經初級、高級與先導等訓練階段。

其中，初級飛行訓練著重儀表與目視導航基礎、基本飛行操作與任務管理能力的建立。由於初級教練機是飛行員首次累積飛行經驗的機型，須具備良好操控性與溫和失速特性。初級教練機除訓練用途外，也可執行輕型攻擊、拖靶、聯絡與觀測等多元任務，是空軍不可或缺的重要角色。

于正道表示，空軍現役 T-34C 初級教練機服役近40年，設備老化與消失性商源問題日益嚴重，亟需汰換。後續初級教練機可採國內自製或國際採購。國內自製有助於累積航空研發與製造能量，強化後勤彈性與供應鏈自主，並可依空軍訓練需求進行客製化調整，提升國防自主；且我國具備中興號、經國號及勇鷹號等研製經驗，技術成熟度足以支撐開發。相較之下，國際採購雖可快速取得成熟機型，但後勤、升級高度依賴外國原廠，易受政策風險影響，長期效益與產業帶動有限。

他說初級教練機與下一代戰機應優先採用本土生產、製造與組裝，提升產業價值、擴大就業，讓企業獲利、勞工加薪成為可能。產業政策必須以本土勞工權益為核心，把機會留在台灣，落實「國機國造」，才能留住技術與人才。面對缺工問題，移工並非唯一解方，關鍵在於爭取穩定訂單、擴大內需、提高企業獲利，進而帶動薪資成長。