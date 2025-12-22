房市如何逆勢突圍？南台灣都更王曝「不一樣的選地哲學」

建商提到選地哲學，一般不外是交通方便、近科學園區、有景觀、基地方正等，但「南台灣都更王」國城建設不 一樣，國城建設創辦人洪平森表示，國城這幾年找地，都是優先選擇很多人生活過、有故事性的土地。

台南市平實重劃區公辦都更案「國城寶實」近日正式公開，個案基地達8600坪，分三期推出，第一期約600戶，代銷業者表示，個案潛銷短短數月，已賣出逾五成，目前實登已273戶，簽約則達330戶。

洪平森表示，國城寶實能逆勢熱銷，除了基地大、交通方便，生活機能完善，基地有故事性，也是主因。

他表示，這塊土地上，原本是軍營、眷村以及工業區工廠，幾十年來，這塊土地上有無數的軍人、軍眷、上班族，曾經在這裡婚喪喜慶，喜怒哀樂。

這對建案銷售是極其有利的，因為這些人對這塊土地有很多記憶，只要建案規畫尊重當地文化，能夠喚起曾經在這裡生活的人的記憶，並提升給他們更好生活品質，就能吸引這些人購屋，即使在不景氣時，也能逆勢突圍。

洪平森表示，不只國城寶實如此，國城在嘉義推出「嘉義都更好」，基地曾有將軍宿舍，是多許學生上必經之路，雖然去年推出時，遇到第七波信用管制政策，當時他一度擔心建案銷售，但全案短短時間就銷售一空。

國城寶實位於小東路近中華東路，「國城寳實」全案總戶數達1,089戶，分三期銷售，第一期興建三棟樓高20、21、24樓住宅大樓，室內從25坪至75坪，目前實價揭露273筆，每坪成交價55萬元至68萬元。

代銷業者表示，國城寳實是國城建設深耕南台灣逾40年的重要代表作，承襲國城從「定潮」與安縵酒店御用設計師 Jaya Ibrahim合作打造高端住宅經驗，首次將國際美學落地台南，實現Urban Resort城市渡假的概念。

個案除了建築、公設與景觀相互串連，並規劃超越法規近兩倍的超高綠化，以及42.78%的低建蔽與開放空間。