貿聯集團加入 RE100 承諾全球營運使用100%再生電力

全球互連解決方案領導廠商貿聯-KY（3665）22日正式宣布加入 RE100，成為這項匯聚全球最具影響力企業、共同承諾使用 100% 再生電力的國際倡議成員之一。

此里程碑展現貿聯對永續發展與能源轉型的堅定承諾，亦進一步推動公司在環境、社會與公司治理（ESG）上的長期目標，與其核心宗旨「將無限可能轉化為改變世界的願景」相互呼應。作為支撐人工智慧（AI）基礎建設、電動車、機器人與先進製造等關鍵產業的重要供應商，貿聯此舉彰顯其積極加速去碳化、推動現代數位經濟核心技術永續發展的企圖心。

加入 RE100 後，貿聯承諾將於 2040年前，在全球所有營運據點全面採用100%再生電力。

目前，貿聯在全球20個國家設有 38 座製造基地，員工總數超過20,000 人，具備推動綠色創新、共創永續未來的堅實基礎。

貿聯集團執行長鄧劍華表示，加入RE100代表公司不僅將持續提升 ESG 標準，也將永續理念深度融入各項營運活動。

鄧劍華指出：「我們主動推出的氣候風險管理計畫，與全球最高標準接軌，同時支持去碳化進程並強化供應鏈韌性。這不僅有助於優化我們自身的營運，也將為客戶帶來正向影響。隨著我們所服務的產業快速成長，我們的氣候承諾也必須同步擴大與深化。」

貿聯已設定長期目標，計畫於 2050 年前在全球營運中實現雙位數碳排減量，並達成淨零排放。以 2022 年為基準，貿聯於去年已成功將溫室氣體排放量降低 34%，同期用電密集度亦下降 4.5%。

作為 RE100 承諾的一環，貿聯將定期對外公布相關里程碑與進展，包括全球用電結構中再生電力的占比、與供應商在永續承諾上的合作方式，以及向員工、客戶與合作夥伴溝通其永續成果的作法。