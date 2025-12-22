快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
微風慈善基金會攜手阿舍食品，七小時募逾百袋熱血。微風／提供
微風慈善基金會攜手阿舍食品，七小時募逾百袋熱血。微風／提供

微風慈善基金會連續第八年與阿舍食品攜手，於12月20日（六）在微風廣場舉辦年度「挽袖捐熱血 微風分享愛」公益捐血活動。儘管冬至前夕氣溫驟降，現場仍吸引眾多民眾熱情到場，以實際行動支援冬季醫療用血需求，讓社會在寒冬中增添一股暖意。

今年特別邀請捐血愛心大使宋蘋恩到場，以直播方式分享捐血經驗並與民眾熱烈互動，成功帶動年輕族群參與；現場也可見許多家人、情侶、好友相約捐血，用最直接的方式傳遞冬日暖流。

微風慈善基金會為感謝參與公益的民眾，準備了多項好禮，包括微風現金禮券等；前100名完成捐血者更可獲得「冬至團圓湯圓」兌換券，另加碼抽出微風影城電影票，讓民眾在捐血後享受溫馨又幸福的午後時光。

為深化企業文化、鼓勵員工投入公益行動，微風集團延續多年制度，凡在活動當日完成捐血之同仁皆可申請最多4小時志工假。微風慈善基金會強調，公益不僅是一場活動，而是企業文化的重要根基；透過制度化支持，期望同仁在工作之外能以行動回饋社會，讓善意在組織內外持續擴散，成為企業與社會共同前進的力量。

本次活動在短短七小時內吸引超過250位民眾參與，共募得數百袋熱血。微風慈善基金會也宣布，將依參與人數捐出相同數量的阿舍乾麵，於農曆年前分送至育幼院及食物銀行，把民眾的愛延伸到更多需要被照顧的家庭與孩子。

微風慈善基金會表示，冬季向來是用血需求增加的時節，希望透過年度捐血活動喚起更多民眾響應，也呼籲大眾平日可前往就近捐血站捐血，為血庫補上最珍貴的生命能量，讓愛心在社會每一個角落持續流動。

