快訊

捷運系統收炸彈預告「下午1：30引爆」 台鐵繃緊神經：全面警備

「綠茶婊」入段考題涉性平爭議 金城國中教師上月遭解聘

簡立峰專欄／AI賽道出現分歧 中國模型在矽谷找到定位

新竹8字頭豪宅交易「雪崩式」腰斬　量縮逾9成

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
過去被視為房市燙金區的新竹，台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，新竹縣市總價4000萬元以上、單價在80萬元以上的豪宅交易，到10月止僅5筆。圖／台灣房屋提供
過去被視為房市燙金區的新竹，台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，新竹縣市總價4000萬元以上、單價在80萬元以上的豪宅交易，到10月止僅5筆。圖／台灣房屋提供

過去被視為房市燙金區的新竹，今年頂級豪宅市場交易量出現大幅變化。台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，截至10月的交易，新竹縣市總價4000萬元以上、單價在80萬元以上的豪宅交易，總共僅5筆，其中，成屋2筆、預售3筆；相較去年全年高達70筆8字頭的豪宅交易，今年可說是「雪崩式」腰斬。

四個八字頭單價的社區皆集中在竹北高鐵特區，其中單價最高的是竹北屋齡一年的成屋豪宅「合石如馥」，以單價88.5萬元暫居今年度豪宅單價王，雖未超越去年的高樓層單價89萬元，但相差不遠。此外，一年屋齡的「坤山央央」86.4萬元，也創下社區新高。另外，預售案部份，光明六路東二段的「緣璞學好」單價87萬元，是今年預售屋最高價社區；嘉豐六路一段與復興二路上的「富源豐岫」，年初有兩筆交易，中高樓層86.3萬元也創下該社區新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示， 竹北高端客購屋實力無庸置疑，新竹也多年名列全台最富里，很會賺錢卻沒空理財的科技新貴族，大多視置產為資產配置和保值增值的工具之一，因此竹北豪宅單價持續創高。不過受到限貸令影響，全台豪宅交易量大打折扣，高資產布局也偏向保守，而同時屋主也很惜售，因此雖然今年量縮，但價格仍有支撐。

台灣房屋新竹高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，前幾年新竹豪宅買盤以竹科企業主為主，又以水岸宅居多，慎選優質建商推案，搭配大坪數格局，彰顯財力和氣勢；而近年主力買盤則以高階主管為主，仍以高鐵特區為主，考量總價和客層，建商推案逐漸轉向中坪數物件，又以60~80坪之間，總價4000萬左右最具銷售力，總價帶雖然降低，但更能支撐高鐵各區新豪宅社區單價維持在八字頭水準。

第一建經研究中心副理張菱育指出，今年豪宅交易量大幅萎縮，除了市場處於高檔盤整的狀態之外，政策面的影響更是關鍵因素。不過張菱育觀察，雖然近兩年新竹8字頭豪宅交易量縮，但是單價的支撐力道依然強勁，甚至像是「坤山央央」和「富源豐岫」，今年的交易皆創社區新高，顯示在營建成本和地段稀缺的雙重支撐之下，頂級建案的價格依舊穩健，有需求的買方對於優質的且具備未來性的物件仍願意埋單。

延伸閱讀

台積電擴產效應 鳳凰城豪宅...房市主力

新竹新豐海邊驚傳連續暴力事件...3人遭棍棒攻擊受傷 警追緝中

1500支廢棄玻璃瓶打造耶誕樹！桃園平鎮三安社區「瓶」安過耶誕

美媒：台積電帶動「矽沙漠」經濟 豪宅成房市主力

相關新聞

70筆變5筆！ 新天龍國8字頭豪宅交易「雪崩」

被喻為新天龍國的新竹地區，今年頂級豪宅市場出現大幅變化！台灣房屋集團趨勢中心統計實價資料，2025年截至10月，新竹縣市...

遲未補件 新北最後三案工業宅變更案全被駁回

都會區房價燙手，價格相對低廉的「工業住宅」成購屋族替代選項，卻遊走灰色地帶。新北早年列管108件疑似工業住宅案，有19案...

新竹8字頭豪宅交易「雪崩式」腰斬　量縮逾9成

過去被視為房市燙金區的新竹，今年頂級豪宅市場交易量出現大幅變化。台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄資料，截至10月的交易，...

成屋買賣資訊揭露再升級 內政部修正契約範本、2026年4月上路

行政院消保處指出，為強化賣方資訊揭露義務、保障消費者購屋權益，並配合「建築物混凝土結構設計規範」等相關法規修正，內政部研...

生醫族群 新藥授權一波波…合一、泰合等明年歐美市場有進展

生醫股傳捷報，明年掀授權潮。國內多家生技公司因今年順利達成新藥二、三期臨床解盲；或已取得上市許可證。根據各家公司在法說會...

生技五業者拚新品在美上市

生技股2026年除了拚新藥及創新醫材的授權之外，包括藥華醫藥、仁新醫藥、益安生醫、泰福-KY、漢達生技等五家公司的新藥及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。