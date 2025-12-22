觀光署旅服評比揭曉 全台25處「頂尖服務」績優排行出爐

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署近日揭曉今年度i-center旅遊服務體系暨績優借問站評比結果，在全台203處參賽單位中，共有15處旅遊服務據點及10處借問站脫穎而出，在「服務品質」、「資訊正確」及「現場體驗」等三大面向表現優異，獲得績優殊榮。其中，第一層級由桃園機場獲得第一；第二層級則是捷運劍潭站、淡水火車站與高雄火車站拿下；第三層級則是二水火車站、基隆市及礁溪轉運站獲獎。

觀光署致力為國內外旅客提供便捷、快速的觀光資訊與各項旅遊協助，積極輔導地方政府及國家風景區管理處推動全臺i-center旅遊及借問站服務體系。今年度評比邀請第三方公正單位，以書面查核與神秘客訪查雙軌並進模式進行，精準展現獲獎旅遊服務據點及借問站，在營運管理與服務表現上的整體競爭力。

觀光署表示，目前i-center旅遊服務體系依其區位與旅客需求特性，設置不同層級之旅遊服務據點。桃園國際機場旅客服務中心在第1層級（國際機場）拔得頭籌。第2層級（重要交通場站）旅遊服務中心績優得主，包含直轄市組的捷運劍潭站、淡水火車站與高雄火車站；縣市組則由二水火車站、基隆市及礁溪轉運站獲獎。

第3層級國家風景區由卑南、白沙灣、松柏嶺、福隆及七股等5處遊客中心獲得績優評比；地方風景區則有大稻埕、纜車貓空站及十分等3處遊客中心獲選。

觀光署進一步指出，針對由民間觀光業者提供的在地旅遊資訊服務，今年度同步選出10處績優借問站，包含Kadda Hotel璽賓行旅海景運動飯店、山海芳園景觀咖啡廳、智嵐雅居民宿、富雨洋傘、緞帶王觀光工廠、雲林記憶cool、集集驛站、福容徠旅水里、寶熊漁樂碼頭、源泉故事屋等。這些績優借問站店家為慶祝獲選，提供涵蓋住宿、餐飲、購物、入園及社群打卡互動等限定期間優惠，鼓勵民眾旅遊期間順道造訪，體驗暖溫、優質的在地旅遊服務。

觀光署強調，本次評比結果顯示全臺旅服據點服務品質逐年提升，未來將順應AI發展趨勢，持續推動i-center旅遊服務體系的智慧化與友善服務，並藉由借問站帶動社區參與地方品牌形塑，期盼建構更順暢、溫暖且具國際競爭力的全臺旅遊服務體系網絡。觀光署提醒旅客，借問站店家優惠為期間限定活動，建議事先致電確認詳細優惠內容。

觀光署明(2026)年3月2日將透過「觀光節慶祝大會」進行公開表揚。

