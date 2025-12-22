成屋買賣資訊揭露再升級 內政部修正契約範本、2026年4月上路

行政院消保處指出，為強化賣方資訊揭露義務、保障消費者購屋權益，並配合「建築物混凝土結構設計規範」等相關法規修正，內政部研提「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第2點附件1「建物現況確認書」修正草案，經行政院核定後，內政部公告將自2026年4月1日正式生效。

此次修正重點主要包括三大面向：

首先，配合建築法規修正，更新混凝土中最大水溶性氯離子含量檢測標準之備註說明。內政部指出，過去鋼筋混凝土中最大水溶性氯離子含量，均以CNS3090新拌混凝土為通用檢測標準；惟建物完工後，混凝土已屬硬固狀態，無法再進行新拌混凝土檢測，因此修正相關法規，改以「硬固混凝土中最大水溶性氯離子含量」作為檢測依據，並同步反映於建物現況確認書項次6。

其次，明定賣方應揭露「用戶加壓受水設備」相關資訊。針對建物所在地非屬自來水事業供水區域，例如高地社區，賣方須揭露該建物是否設置自來水法第23條第2項所定之用戶加壓受水設備，包括加壓設備、蓄（配）水池、操作室、受水管、開關及水栓等，並說明其管理與維護責任，相關規定列於建物現況確認書項次9。

第三，新增太陽光電發電設備資訊揭露規定。修正後，賣方應揭露建物是否設置太陽光電發電設備、屬依法規設置或賣方自行設置、設置位置，以及由何人負責管理與維護等事項，納入建物現況確認書項次19。

行政院消費者保護處提醒消費者，簽約購屋前，除應逐條檢視契約內容是否符合「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定外，也應詳閱「建物現況確認書」所揭露的各項資訊，充分了解房屋現況後，再評估是否簽約。

消保處並呼籲業者，銷售成屋所使用的契約內容，應確實符合相關定型化契約規定，並詳實勾選建物現況確認書各項內容。若契約內容與規定不符，依消費者保護法第56條之1規定，經主管機關限期改正而屆期未改正者，將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；再次限期改正仍未改正者，處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。