快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

生技五業者拚新品在美上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

生技股2026年除了拚新藥及創新醫材的授權之外，包括藥華醫藥（6446）、仁新醫藥（6696）、益安生醫（6499）、泰福-KY（6541）、漢達生技（6620）等五家公司的新藥及創新醫材，有機會自第2季起先後在美國上市銷售。

藥華藥的新藥Ropeg自從用於真性紅血球增多症（PV）的適應症在國際市場陸續上市後，已帶動公司今年前11月合併營收137.1億元，年增59.38%。藥華藥目前正積極針對Ropeg發展第二適應症─原發性血小板過多症（ET），最新進度是12月8日完成與美國食品藥物管理局（FDA）送件說明會議（AOM），若一切順利有機會在明年上半年取得藥證。

仁新美國子公司Belite Bio的新藥LBS-008對斯特格病變青少年病患日前公布三期臨床解盲成功，目標明年12月底前取得美國藥證。值得關注的是，Belite Bio未來尚無明確的授權計畫，由於LBS-008治療青少年斯特格病變至今並無競爭藥品，再加上與Belite Bio合作的醫師都是相關權威專家，因此Belite Bio在美國傾向自行銷售LBS-008。

泰福-KY發展的乳癌生物相似藥TX-05，過去幾年曾經數次申請上市都未成功，隨著保瑞集團入主後，傳出泰福有意在今年12月底之前重新向美國FDA叩關申請上市，目標明年上半年拿到藥證。另外漢達生技發展的新劑型抗癌藥HND-039，公司日前也宣示要在明年7月拿到藥證。

漢達生技 美國 藥華藥

延伸閱讀

蔡正元指美方開關稅條件 政院駁斥：拼湊羅織、並非事實

俄加入邁阿密會談 否認將舉行美俄烏三方會談

川普關稅反讓耶誕樹農扳回一城 業者：「今年人造樹很難賣！」

心誠鎂攜手美國藥廠夥伴 獲首階段開發里程碑金

相關新聞

生醫族群 新藥授權一波波…合一、泰合等明年歐美市場有進展

生醫股傳捷報，明年掀授權潮。國內多家生技公司因今年順利達成新藥二、三期臨床解盲；或已取得上市許可證。根據各家公司在法說會...

生技五業者拚新品在美上市

生技股2026年除了拚新藥及創新醫材的授權之外，包括藥華醫藥、仁新醫藥、益安生醫、泰福-KY、漢達生技等五家公司的新藥及...

智慧經營／亞洲台灣商會聯合總會副總會長簡廷在 白手起家 實踐夢想經濟

亞洲台灣商會聯合總會副總會長簡廷在被譽為台灣之光，全球六座迪士尼主題樂園城堡，就有三座由簡廷在打造最關鍵的大地藝術工程。...

經濟選書／掌兵權 立威信

「夫兵權者，是三軍之司命，主將之威勢。將能執兵之權，操兵之勢，而臨群下，譬如猛虎，加之羽翼，而翱翔四海，隨所遇而施之。若...

點子農場／以人為本的CFP思維

去年在新加坡旅行時，在駐星代表童振源的官邸聚會中認識了張惠龍，當時他是華南銀行新加坡分行的經理。我們聊起過去20多年來新...

數位行銷／短影音行銷 掌握制勝五法則

短影音已經流行了好幾年，從TikTok爆紅到Instagram Reels和YouTube Shorts急起直追，大家都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。