快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

生醫族群 新藥授權一波波…合一、泰合等明年歐美市場有進展

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生醫股傳捷報，明年掀授權潮。圖為藥品示意圖。圖／AI生成
生醫股傳捷報，明年掀授權潮。圖為藥品示意圖。圖／AI生成

生醫股傳捷報，明年掀授權潮。國內多家生技公司因今年順利達成新藥二、三期臨床解盲；或已取得上市許可證。根據各家公司在法說會揭露的訊息，預估明年上半年將有八家生醫公司完成國際授權案，迎來新一波投資熱潮。 

展望即將到來的新年度，包括合一生技（4743）、泰合生技、圓祥生技、全福生技、安基生技、中裕新藥（4147）、益安生醫（6499）及漢康-KY等八家公司，有機會自明年第1季起完成歐美市場授權。

中天生技集團總裁路孔明日前公開演講時曾指出，台灣面臨國際大藥廠競爭時，突破重圍靠的不是「從研發到全球銷售一條龍」模式，而應專注於「對外授權」策略， 找出市場真空地帶予以突破。

以中天生技集團合一生技為例，該公司發展的創新傷口醫材Bonvadis（ON101）乳膏全皮層慢性傷口適應症產品，今年下半年獲得美國食品藥物管理局（FDA）上市許可。合一已與美國連鎖藥局、醫院、藥廠及醫療經銷商等單位洽談合作，有望明年上半年完成授權，並爭取到最有利商業合作模式。

泰合生技發展的抗凝血口溶膜TAH3311（BEQIA），雖然日前收到美國食品藥物管理局（FDA）發出「資料不完全通知（IR Letter）」，最快明年首季可再次送件申請上市；但是歐洲藥品管理局（EMA）已受理TAH3311上市許可申請。泰合董事長李世仁表示，雖然TAH3311歐、美兩大市場仍在申請藥證中，但是相關授權腳步並不會受任何影響，尤其歐洲有機會明年第2季先完成授權，接著才啟動最大的美國市場授權。

益安生醫發展的攝護腺微創醫材Urocross Expander System，已在今年11月向美國FDA申請上市許可，預期審查期間約為三至六個月， 最快可望在明年首季獲得510(K)醫材許可證。其餘預期將在明年首季完成授權的還包括：安基生技發展抗甘迺迪氏症的新藥AJ201，以及圓祥生技發展雙特異性抗體新藥IBI302，可用來治療眼睛濕式黃斑部病變。

生技 美國 市場

延伸閱讀

獨生女被傳當人小三 前主播吳中純氣到把她挖起床質問

中天正妹主播要嫁了！林佩潔和交往6年男友本月登記結婚

衛廣法修法助中天復台？ NCC：要回到52台頻道幾乎不可能

從反滲透到中天條款 看立院消失的委員會中心主義

相關新聞

生醫族群 新藥授權一波波…合一、泰合等明年歐美市場有進展

生醫股傳捷報，明年掀授權潮。國內多家生技公司因今年順利達成新藥二、三期臨床解盲；或已取得上市許可證。根據各家公司在法說會...

生技五業者拚新品在美上市

生技股2026年除了拚新藥及創新醫材的授權之外，包括藥華醫藥、仁新醫藥、益安生醫、泰福-KY、漢達生技等五家公司的新藥及...

智慧經營／亞洲台灣商會聯合總會副總會長簡廷在 白手起家 實踐夢想經濟

亞洲台灣商會聯合總會副總會長簡廷在被譽為台灣之光，全球六座迪士尼主題樂園城堡，就有三座由簡廷在打造最關鍵的大地藝術工程。...

經濟選書／掌兵權 立威信

「夫兵權者，是三軍之司命，主將之威勢。將能執兵之權，操兵之勢，而臨群下，譬如猛虎，加之羽翼，而翱翔四海，隨所遇而施之。若...

點子農場／以人為本的CFP思維

去年在新加坡旅行時，在駐星代表童振源的官邸聚會中認識了張惠龍，當時他是華南銀行新加坡分行的經理。我們聊起過去20多年來新...

數位行銷／短影音行銷 掌握制勝五法則

短影音已經流行了好幾年，從TikTok爆紅到Instagram Reels和YouTube Shorts急起直追，大家都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。