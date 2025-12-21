智慧經營／亞洲台灣商會聯合總會副總會長簡廷在 白手起家 實踐夢想經濟

亞洲台灣商會聯合總會副總會長簡廷在被譽為台灣之光，全球六座迪士尼主題樂園城堡，就有三座由簡廷在打造最關鍵的大地藝術工程。出生嘉義清寒農家的他自嘲「我出身寒門，但家裡沒有門」。白手起家，創立豪門公司並與迪士尼結下不解之緣，最深刻的體悟是「夢想經濟」，一切從夢想開始。

與迪士尼結緣 國際發光

簡廷在1982年退伍後在台南住家頂樓加蓋鐵皮屋創業，製作浮雕匾額禮品，於1992年第一波西進熱潮中到深圳，2002年落腳珠海設廠。他說，事業前期是傳統製造業思維到中國大陸設廠，後來逐漸轉型走向文化創意、數位科技與ESG，近年創新研發GMRC矽石板帷幕工法，取代傳統模板，顛覆百年建築工法實現免拆模工藝，且本身為再生材料，符合循環永續。

除了順應ESG研發新技術之外，簡廷在強調創新、夢想仍是靈魂，「創造有靈魂的夢境」，目標是從單純製造商升級為提供整體解決方案的創意科技公司，參與國際大型專案。

他以迪士尼起源於夢想為例，華特迪士尼（Walt Disney）先生賣的其實是Happy（快樂），為充滿希望的奇幻產物，一個世紀以來成為當代文化，300年後米老鼠、唐老鴨的故事將繼續流傳，他認為這代人應學習迪士尼的文創，鼓勵年輕人創造專屬當代的痕跡作為留給下一代的資產。

當台灣擁獨有的文化產業，國際能見度將提高，外國觀光客會更喜歡來台灣。他參與全球各地主題樂園最大體會，就是見證文化創意產業可以將素地變成文化寶地，進而成為黃金寶地，造就無煙囪產業。

簡廷在是嘉義大林貧困家庭的佃農之子，白手起家成為國際知名的藝術工程大師，他自幼即對繪畫和手工藝創作展露興趣及天分，並在高職時參加全國競能比賽並獲得廣告設計獎，可以保送國立台灣藝術大學的前身藝術專科學校，藝專是當年為台灣藝術方面首屈一指的學府，他卻因為家境清寒，不得已放棄機會。

花蓮海洋公園 打響名號

作為藝術工作者，簡廷在回想當年思考如果成為藝術家創作單一作品，可能對市場產生量體較有限，於是想到把房子穿衣服、美化，創意設計附加藝術於建築，後來和台南建築師合作打造汽車旅館，很多都成為藝術景點，有基礎之後正逢台灣第一座主題公園花蓮海洋公園尋找藝術建築廠商，1998年接下花蓮海洋公園的雕塑建築工程，一舉打響名號。

「花蓮海洋公園完工時，我對合作團隊說雖然工程結束了，但我們的人生才要開始。」果然，花蓮海洋公園成為他的關鍵作品，從此走向國際，他有感地說「人生夢想機會開始了」，在接下來的2000年起陸續完成澳門漁人碼頭、澳門威尼斯人、香港迪士尼、新加坡環球影城、加州迪士尼、上海迪士尼等膾炙人口的作品。