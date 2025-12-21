經濟選書／掌兵權 立威信

「夫兵權者，是三軍之司命，主將之威勢。將能執兵之權，操兵之勢，而臨群下，譬如猛虎，加之羽翼，而翱翔四海，隨所遇而施之。若將失權，不操其勢，亦如魚龍脫於江湖，欲求遊洋之勢，奔濤戲浪，何可得也。」

【譯文】

所謂兵權，就是將領統率三軍時所掌控的權力，也是將領發號施令時所建立的威信，如果將領可以執掌兵權，樹立威信，那麼他們在領兵打仗的時候，就如虎添翼，任意馳騁，他們可以根據戰場上瞬息萬變的形勢做出靈活的變動。反過來說，一旦將領失去兵權，就無法樹立威嚴，就像水裡的魚和龍脫離江河湖海一樣，想在海洋裡遨遊，在驚濤駭浪裡馳騁，這是根本不可能做到的事情。

【解讀】

在團隊管理中，有一個很重要的內容，那就是權力的分配問題，權力不僅是個人制訂計畫、推進計畫落實、確保計畫實施的重要保障，也是管理者發揮個人能力、釋放價值的基礎。諸葛亮在《心書》中也談到了這一點，他認為管理權代表了威嚴，代表了個人的地位和權力，只有擁有足夠大的權力，才能下達指令，才能夠掌控局勢，也才能夠約束和引導團隊成員的行為。

反過來說，如果管理者沒有實權，就會喪失控制權，個人的計畫、理念、指令都無法落實，對於團隊發展的整體架構和規劃將會成為空談，而且下屬們可能會各自為政，整個團隊也許會變成一盤散沙，甚至出現嚴重的內鬥和內耗。

古人打仗，將領必須將軍隊控制權牢牢掌控在自己手中，這裡的控制權就是兵權，或者說調兵遣將、排兵布陣的許可權，沒有兵權的將領就像被拔了牙的老虎，根本沒有辦法施展自己的軍事才華。

諸葛亮在初入劉備陣營時，曾被關羽、張飛等人質疑，處處針對並排斥他，此時的劉備很聰明，直接將大軍的管理許可權交給諸葛亮，而指揮權在手的諸葛亮也就有了管理的底氣，無論是排兵布陣，帶兵退敵，還是利用權力向關羽、張飛下達指令，諸葛亮都沒有任何後顧之憂。因此，手握兵權是諸葛亮可以快速展示才華的一個重要原因。

在現代管理體系中往往也是如此，如果企業管理者沒有管理實權，他的管理工作將非常被動。比如，管理者希望團隊執行A計畫，為此制訂了一個非常詳細的方案，只要按照這個方案執行，團隊就可以獲得很大的收益。

可是由於沒有實權，員工可能會抵制或忽視這個方案，他們或許會按照自己的理解，制訂一個B計畫，然後私自按照B計畫運作。

按照企業制訂的規章制度，如果員工違反規定或擅作主張或拒不執行計畫，管理者可對其給予嚴厲的懲罰。可實際上，這些懲罰僅僅停留在口頭上，因為管理者並沒有權力和威嚴，員工根本不把這些懲罰當一回事，即便是那些批評聲，他們也可以完全置若罔聞。此時，管理者實際上已經失去了對團隊的控制，他的威嚴、指令，根本發揮不了任何效力，他沒有辦法發揮自己的天賦，也無法實現自己的價值。

從企業管理的角度來說，管理者如果失去管理權，會導致企業陷入困境，因此，如何保障和掌控管理許可權，是管理者應該重點關注的問題。（摘自《心書》，商周出版）