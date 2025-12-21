點子農場／以人為本的CFP思維

去年在新加坡旅行時，在駐星代表童振源的官邸聚會中認識了張惠龍，當時他是華南銀行新加坡分行的經理。我們聊起過去20多年來新加坡如何發展金融產業，一致認為，關鍵是人才。

從1997年亞洲金融風暴後，新加坡開始大舉開放外資、鬆綁稅制、建立全球最嚴謹卻最友善的監管環境。今天，新加坡管理的離岸資產超過5兆美元，私人銀行資產規模位居全球前三，僅次於瑞士與香港，成為亞洲首選的家族辦公室與財富傳承重鎮。20多年來，新加坡努力的方向一直是「用全世界最好的人才，替全世界最有錢的人管理錢」。

今年，張惠龍回到台灣任職，我們討論起金融產業裡極為重要的人才礦脈：CFP（CertifiedFinancialPlanner，國際認證高級理財規劃顧問）。

CFP誕生於1972年的美國，1985年正式成立獨立認證機構，目前全球23萬持證人，橫跨28個國家與地區，被譽為個人與家族財務規劃領域的「金字塔頂端證照」。它要求持證人同時具備廣博知識（投資、稅務、保險、退休、遺產、行為金融）與嚴格的受託責任和道德操守，以及每年30小時的終身學習。

取得CFP需具備以下條件：

一、教育：持有任何學科的學士學位或更高學位。

二、考試：CFP認證考試為電腦化、多選題測試，共170題，內容包括兩個完整案例研究、多個小型案例問題集及獨立題目，評估在財務規劃知識的應用能力。考試涵蓋約100個主題，如投資、稅務、退休規劃等。

三、經驗：須具備相關財務規劃經驗，通常需至少三年實務經驗。

四、道德：遵守CFP的《道德與專業責任守則》及《財務規劃實務標準》，違規者將被吊銷資格。

台灣自2006年引進CFP認證，目前持證人約4,000人。今年，臺灣理財顧問認證協會（FPAT）更舉辦「2025臺灣CFP®Professional之夜」，展現官方與民間合力將CFP打造成台灣金融業的精銳部隊的企圖心。

本身也是資深CFP的張惠龍說：「新加坡的成功證明金融業真正的護城河不是產品、不是規模，而是人。」CFP的核心思維是：「以人為本，以終為始」。不是先問客戶「你有多少錢」，而是先問「你這輩子想怎麼過？」

傳統金融業務是「以產品找人」，而CFP是「以人的需要來設計產品」。張惠龍比喻，CFP像園丁，客戶財務花園會遇到風雨、乾旱、蟲害，園丁必須每天去看、去修剪。CFP也像醫師，望聞問切，照顧客戶的財務健康。台灣4,000位CFP，超過八成在銀行與保險公司工作，少數獨立執業。

張惠龍說，CFP靠的不是監管，而是每一位CFP以人為本的服務客戶。新加坡用20年證明：金融業真正的競爭力是人。台灣如果想在下一波亞太財富管理浪潮中占有一席之地，最重要的功課之一，就是培養更多優質的CFP，也讓更多客戶明白與認可CFP的專業和價值。

他說，在金融世界裡，能讓客戶信賴的，從來不只是更高的報酬率，而是一個了解自己人生目標，並且協助達成的CFP。未來，CFP的最大挑戰，是「科技」、「服務品質」和「信任」。AI愈來愈聰明，卻無法理解客戶的恐懼和愛。可預見的模式是人機協作：把計算交給AI，把理解人性和建立信任留給人。