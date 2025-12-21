快訊

女客稱「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪嫌送辦

放話掃射炸掉醫院！他恐嚇醫護逾10人 桃檢火速拘提聲押獲准

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

心誠鎂攜手美國藥廠夥伴 獲首階段開發里程碑金

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

心誠鎂（6934）近日宣布，與美國生技公司聯合治療（United Therapeutics）的合作開發已成功達成首項里程碑，不僅象徵雙方合作的穩健推進，同時為心誠鎂帶來實質里程碑金的收益。

心誠鎂表示，雙方的合作主要開發治療肺動脈高壓（PAH）的治療產品。該產品結合心誠鎂在創新給藥技術的專業優勢與UT在罕見肺部疾病治療的深厚經驗，雙方致力於提升治療效益與使用者體驗，部疾病治療的深厚經驗，雙方致力於提升治療效益與使用者體驗，為患者提供更優質的治療方案。

依據合作協議，預期可為心誠鎂挹注亮眼的收益，並成為營運動能的重要助力。心誠鎂董事長鄭傑升表示「首階段開發成果的達成，不僅凸顯公司在高階醫療器材CDMO領域的技術能量與專案執行能力，亦顯示其在全球藥械合一產品CDMO市場中的競爭力」。

隨著後續開發與商業化持續推進，待產品核准上市後，將為心誠鎂創造亮眼且持續的營收來源。心誠鎂將持續深化與各國際知名製藥公司的合作，推動更多創新吸入式治療方案問世，致力於改善全球患者的治療體驗與生活品質。

心誠鎂今年下半年以來積極與國際大廠結盟，公司10月剛宣布與全球急重症吸入藥物裝置領導者Aerogen成為全球霧化器治療領域的重要戰略夥伴。在雙方達成合作後，心誠鎂將旗下醫用霧化器產品Pulmogine獨家授權予Aerogen，讓患者從醫療院所至院後照護享有無縫銜接的治療體驗。

生技

延伸閱讀

魯比歐態度轉彎：中國是強大國家 美盼與其成熟合作

WSJ：美推加薩日出計畫 10年內將耗資逾千億開發高科技城

宜蘭慧燈中學陳恩錄取美國頂尖藝術設計名校 畢業生薪水高

游泳／韓安齊化身美人魚 創紀錄獎領百萬獎金當美國生活費

相關新聞

紡織族群擴產潮啟動 海外大進擊

紡織族群啟動新一輪擴產潮，產能布局成為觀察後續接單信心的核心指標。隨全球運動休閒需求回溫、品牌補庫存動能轉強，四大高價紡...

餐飲榮景1／今年餐飲營業額挑戰新高 前十月達8,836億

民以食為天，國人就是愛外食。經濟部統計指出，自2022年新冠肺炎疫情之後，我國餐飲業營業額已連續三年創新高，儘管基期已高...

餐飲榮景2／食材成本波動大 業者頭痛

台灣餐飲業發達，但並不好經營。根據經濟部統計處2025年5月調查指出，業者認為，食材成本波動大、人力短缺、以及人事成本過...

餐飲榮景3／鞏固本業競爭力 發展目標

根據最新調查，我餐飲業未來經營發展計畫，仍以「加強食品安全控管」為最優先。惟因應AI科技發展，餐飲業未來發展也新增導入數...

連鎖加盟轉型 重質不重量

台灣連鎖加盟產業自2024年起，開始明顯進入調整與轉型的轉折階段。根據台灣連鎖暨加盟協會《台灣連鎖店年鑑》的最新統計資料...

中小企碳健檢 落實雙軸轉型

近年來，雙軸轉型（twin transformation）一詞常被提起，其代表企業同時推淨零轉型與數位轉型，以數位轉型為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。