製鞋廠看好世界盃等備貨需求 電視面板效應待觀察

迎接2026年世界盃足球賽，製鞋廠看好賽事帶動周邊運動商機，更期盼2028年美國奧運能在未來幾年帶來備貨需求；面板廠同樣盼能搭上觀賞賽事的電視面板需求，但研調機構認為，面板廠第4季與客戶談妥已增加拉貨，恐拖累明年首季備貨需求。

世界盃足球賽將在2026年6月11日至7月19日舉行，由美國、加拿大、墨西哥3國共同主辦，參賽隊伍增至48隊。

以足球鞋為主的製鞋廠志強-KY表示，根據過往經驗，世足賽備貨需求的時點通常會落在第1季，明年第1季出貨有機會比傳統淡季高一些。

不過，志強-KY表示，今年上半年因有對等關稅引爆的拉貨效應，推升上半年營收達到新台幣112.81億元的同期新高紀錄水準，年增率達到26.1%，預期明年上半年可能難以達到今年同期的水準。

面對明年世界盃足球賽的備貨需求，志強-KY仍希望能維持雙位數的增長；針對2028年奧運，認為現在談備貨還是太早，相關計畫會在未來幾年內逐步展開。

運動鞋製造及代工廠中傑-KY表示，中傑並未鎖定足球鞋，待世足賽後，接下來全球賽事就看2028年的美國奧運，奧運項目較多，有生產的運動鞋、高爾夫球鞋、馬術的鞋靴等鞋種，都可增加銷售。

另一個受惠大型運動賽事的產業是面板業，高畫質及高解析度的大型電視面板，可望搭上運動賽事帶動的電視換機商機。

研調機構集邦科技（Trend Force）分析師陳巧慧評估，世界盃足球賽於2026年第1季將帶來電視面板備貨動能；不過因2025年第4季品牌廠跟面板廠談定，已增加拉貨，加上近期黑色星期五和中國節慶的電視銷售欠佳，目前不排除明年第1季電視面板需求量有下修風險，世界盃所帶動的電視面板需求仍待觀察。