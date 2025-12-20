中市府與 YONEX 主辦 2025王者之志全國羽球錦標賽登場

由台中市政府與國際知名羽球品牌YONEX共同主辦的「2025王者之志全國羽球錦標賽」，20日起至26日於國立臺灣體育運動大學體育館熱力開賽，本屆賽事指導單位為中華民國羽球協會，打造兼具專業性與參與感的年度羽球盛事。

賽事以「青少年發展、群體共榮、羽球探索、運動發展」為核心願景，延續YONEX全球「王者之志」巡迴精神，展現跨越世代的羽球精神傳承。

開幕典禮特別由現役國手林俊易、邱品蒨、楊博涵、劉廣珩、胡綾芳、鄭宇倢等人，與選手及觀眾零距離交流，點燃全場熱情；貴賓涵蓋YONEX部長蔡俊同、台中市運動局長游志祥、中華羽協李侑龍與林怡男秘書長、國立臺灣體育運動大學副校長沈易利、台中市羽委會總幹事廖進隆等產官學代表。

賽事活動期間，YONEX官方商城特別設立了品牌體驗區，現場除展示YONEX球鞋的核心科技「GRPHT THRTTL」，讓球迷近距離了解鞋款在推進力與穩定性上的設計亮點外，同步推出官方商城獨賣商品與賽事限定優惠活動，提供球迷多元的賽事體驗。

本屆賽事涵蓋大專、高中、國中、國小及成人組，吸引逾2,000名選手報名，為全台年齡層最完整、規模最盛大的年度羽球公開賽。有別於大型場館，主辦單位精選5面高規格比賽場地，以「國際公開賽規格」為定位，讓國小選手也能站上頂級舞台，體驗職業級賽事氛圍。

獎勵方面，總獎金高達75萬元，企業團體項目冠軍15萬元、亞軍7.5萬元、季軍3萬元；團體賽冠軍獎盃更將永久鐫刻得獎企業名，年年累積榮耀，見證企業與運動共榮的長期承諾。