中市府與 YONEX 主辦 2025王者之志全國羽球錦標賽登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中市府與YONEX主辦的「2025王者之志全國羽球錦標賽」今日熱力開賽。業者提供
中市府與YONEX主辦的「2025王者之志全國羽球錦標賽」今日熱力開賽。業者提供

台中市政府與國際知名羽球品牌YONEX共同主辦的「2025王者之志全國羽球錦標賽」，20日起至26日於國立臺灣體育運動大學體育館熱力開賽，本屆賽事指導單位為中華民國羽球協會，打造兼具專業性與參與感的年度羽球盛事。

賽事以「青少年發展、群體共榮、羽球探索、運動發展」為核心願景，延續YONEX全球「王者之志」巡迴精神，展現跨越世代的羽球精神傳承。

開幕典禮特別由現役國手林俊易、邱品蒨、楊博涵、劉廣珩、胡綾芳、鄭宇倢等人，與選手及觀眾零距離交流，點燃全場熱情；貴賓涵蓋YONEX部長蔡俊同、台中市運動局長游志祥、中華羽協李侑龍與林怡男秘書長、國立臺灣體育運動大學副校長沈易利、台中市羽委會總幹事廖進隆等產官學代表。

賽事活動期間，YONEX官方商城特別設立了品牌體驗區，現場除展示YONEX球鞋的核心科技「GRPHT THRTTL」，讓球迷近距離了解鞋款在推進力與穩定性上的設計亮點外，同步推出官方商城獨賣商品與賽事限定優惠活動，提供球迷多元的賽事體驗。

本屆賽事涵蓋大專、高中、國中、國小及成人組，吸引逾2,000名選手報名，為全台年齡層最完整、規模最盛大的年度羽球公開賽。有別於大型場館，主辦單位精選5面高規格比賽場地，以「國際公開賽規格」為定位，讓國小選手也能站上頂級舞台，體驗職業級賽事氛圍。

獎勵方面，總獎金高達75萬元，企業團體項目冠軍15萬元、亞軍7.5萬元、季軍3萬元；團體賽冠軍獎盃更將永久鐫刻得獎企業名，年年累積榮耀，見證企業與運動共榮的長期承諾。

從校園到社會、從新手到國手，「王者之志」不只是競技舞台，更是羽球夢想的起點。全民羽球，從「王者之志」開始。

開幕典禮上，現役國手與選手及觀眾零距離交流，點燃全場熱情。業者提供
開幕典禮上，現役國手與選手及觀眾零距離交流，點燃全場熱情。業者提供

羽球 運動 台中

延伸閱讀

新北U18／藍隊曾聖恩開轟壓力釋放 國手經歷開眼界

屏縣體育人才外流嚴重？ 議員建議縣府邀戴資穎到屏東任教

澳洲羽賽／林俊易不敵田中湧士 無緣爭冠與年終賽門票

澳洲羽賽／林俊易安抵4強 力拚與周天成在冠軍賽會師

相關新聞

地上權招商對政府利多但較難吸引投資 更要小心成為第二個北士科案

台中市政府積極推動地上權招商，既保有土地所有權也帶來民間資金，對市府可謂一舉數得，另一方面，投資人會因「無法實際取得土地...

台中地上權招商累計吸引超過31億元投資 每年收1200萬元地租

台中市政府近年標售土地，引發部分批評聲浪。市府規定土地超過100坪不可出售，改透過「設定地上權」的方式招商，保有土地所有...

台南中西區精華地段亮相 運河星鑽地區啟動地上權招商

台南市地政局辦理「中國城暨運河星鑽地區」設定地上權招標，近期公告釋出位於中西區核心地段的市有土地，第一階段資格審查開標將...

亮宇油封寒冬送暖活動登場 為600戶弱勢家庭注入暖流

亮宇油封企業主辦的「點亮愛心・寰宇共善–愛與您同在」2025年寒冬送暖活動，今(20)日在台中市大肚區總部登場，共號召逾...

潤泰新推「垂直微型城市2.0」 簡滄圳：未來都會居所典範

潤泰創新國際（9945）20日舉辦「垂直微型城市2.0」交流講座，董事長簡滄圳揭示潤泰對於未來都會居住藍圖的全新定義，宣...

百萬善款築起希望家園 松暉營造歲末再挺若竹兒守護慢飛天使

歲末暖流湧現，台南甲級國際營造廠松暉營造公司再度送愛公益行動回饋社會，慷慨捐贈百萬元給嘉義縣「財團法人若竹兒教育基金會」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。