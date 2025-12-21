紡織族群擴產潮啟動 海外大進擊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

紡織族群啟動新一輪擴產潮，產能布局成為觀察後續接單信心的核心指標。隨全球運動休閒需求回溫、品牌補庫存動能轉強，四大高價紡織股儒鴻（1476）、聚陽（1477）、冠星-KY（4439）與振大環球同步加碼海外產線，為2026、2027年營運預作準備。

儒鴻11月董事會通過印尼三期廠投資案，總投資金額8,000萬美元，象徵對市場復甦的信心提升。印尼三期規劃為成衣廠，預計明年第2季動工，分階段投產，最快2027年中開始貢獻產能。公司也持續物色基地擴建布廠，完善垂直整合布局。

聚陽明年將持續擴充印尼、孟加拉與薩爾瓦多產能，越南因科技業進駐、招工與工資問題更趨嚴峻，因此不再是新產能布局重心。

冠星-KY越南產能將持續擴充，明年預估較今年每月200萬磅的產能，持續增長至300萬磅，今年下半年越南廠已增加117台織機並開始試車，明年將放量出貨，為後續營運創造成長動能。振大環球表示，因應客戶強勁需求，明年第1季馬島新廠將完成啟用，明、後年越南產區持續擴充，並預計大後年投資印尼新產區。

印尼 越南

