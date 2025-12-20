坤悦開發彰化新案「芊手坤悅」聖誕歡樂市集盛大登場

坤悦開發（5206）首度進軍彰化市推案，「芊動彰化 親子園區」預計於年底走入歷史， 1,676坪基地將規劃興建三棟住宅建築，打造彰化新地標。坤悦20日特別舉行「芊手坤悅聖誕市集」活動，不僅有迎賓薑餅人，還有高規格的聖誕大樹閃亮吸睛，邀請在地民眾大逛聖誕市集，共度歡樂時光。

「你去過芊動彰化 親子園區拍照嗎？」2025年彰化最熱門話題，除了台灣設計展，就是和親朋好友一起打卡，參加坤悅園遊會。

彰化最炫派對「芊手坤悅 聖誕市集」提前於下午開場，與入口爬牆大貓合影核定成功，即可獲得200元園遊券，現場非洲黑人特技秀、聖誕老公公魔法秀、哈利小丑表演、歡樂氣球互動秀、小小孩專屬冰雪小火車、糖果屋氣墊樂園、創意手作彩繪等豐富內容。

還有窯烤披薩、墨西哥捲餅、棉花糖、手作帕里尼、餐車市集，好吃又好玩的活動，芊手坤悅奇幻聖誕，幸福如雪花般落在彰化，陪伴市民度過最繽紛的冬日週末。

坤悦開發前三季營運報喜，台中市南區的「君匯」及彰化縣埔心鄉「心里程」雙建案交屋，獲利穩居台中營建股前段班，南屯區指標新案「君睿」即將交屋，預期推升2025年營收，持續受到市場關注，獲利創歷年新高值得期待。

目前坤悦開發線上銷售個案涵蓋台中市南區、北屯區、太平區、沙鹿區、后里區及彰化員林市等地。

坤悅開發董事長陳丕岳表示，彰化市具備成熟生活機能與穩定的自住需求，首度進軍彰化市推案，在建築正式動工前，先透過親子園區與各式活動，讓市民體驗未來生活的美好輪廓。期待打造「與城市共好，與家庭共融」，讓鄰里共感、生活故事能被看見的新座標。

坤悦開發向來重視自住需求，專注打造坤悅好宅，榮獲「資深台灣誠信建商」認證，攜手甲級坤聯營造，以「24小時聯繫客戶、48小時到府勘查、72小時到府維修」的完善售服贏得良好口碑，朝向更上一層的優質住宅邁進。

坤悦開發這幾年來陸續舉辦名人講堂、親子主題繪畫比賽、昆蟲觀察營、無人機夏令營、聖誕手作薑餅屋、手作生態瓶、短影音比賽等，透過多元化的社區活動，強化住戶凝聚力，其中與台中國家音樂廳合作舉辦年度劇團活動，活動規格更具國際觀及人文藝術美學，引起廣大迴響。