連鎖加盟轉型 重質不重量

台灣連鎖加盟產業自2024年起，開始明顯進入調整與轉型的轉折階段。根據台灣連鎖暨加盟協會《台灣連鎖店年鑑》的最新統計資料顯示，全國登錄總部數為2,888家，較前一年減少96家，減少幅度達3.22%；總店數則減至118,952店，年減2.98%，雙雙創下近五年來的最大跌幅；同時這也意味著市場正在進入整頓期，更是反映出業者在面對成本壓力與消費行為變化的時候，正在重新思考「規模」與「效益」之間的平衡發展。

過去連鎖加盟產業在內需消費支撐下穩步擴張，但自2024年起，隨著物價上升與消費信心的轉弱，業者普遍轉向「精實經營」。由於原物料、人力與租金等成本持續攀升，加上市場競爭激烈，使業者不得不強化差異化策略、控管成本與品質。整體而言，產業正在由量的擴張，逐漸轉為質的深化，汰弱留強的趨勢已經愈來愈明顯。

在人力結構方面，2024年平均月薪為40,654元，較前一年增加544元，年增幅度達1.36%，雖然成長幅度趨緩，但是已經連續五年呈現正成長。自2020年以來，平均薪資提升11.11%，年複合成長率達2.67%。這也反映出業者在調整經營策略的同時，仍然願意改善薪資待遇以穩定人力，顯示出整體勞動環境朝向均衡發展進行。

除此之外，連鎖加盟產業的轉型不只體現在營運規模上，也出現在科技應用與商業模式創新。依據《2025商業服務業年鑑》的資料分析，以手搖飲品牌「UG樂己」為例，導入AI製茶機可在7秒內完成飲品製作，並自動校正糖度與茶湯比例，誤差率更降至萬分之一，以確保品質一致，同時可以讓門市單日銷量提升至1,300杯，也縮短員工訓練期至兩天內完成，這也代表自動化技術已成為連鎖加盟體系提升效率與品質的重要關鍵。

另外，家具品牌「MR. LIVING居家先生」則以D2C（Direct to Consumer）的模式重新定義傳統家具行業。品牌結合設計、生產與線上銷售，並在主要城市設立預約制體驗店，打通線上線下通路整合，不僅提升顧客體驗，同時讓品牌能即時掌握市場動向。

整體來看，2024年可視為台灣連鎖加盟產業的「轉折年」。在市場成長趨緩與成本壓力並存的情況下，業者正從過去追求規模擴張，逐漸轉向以智慧化、營運效率與品牌創新為核心的質變發展，而且這並非是短期現象，而是連鎖加盟產業正在邁向成熟發展階段的過程。

（作者是商業發展研究院商業發展與策略研究所研究員）