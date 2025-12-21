中小企碳健檢 落實雙軸轉型

近年來，雙軸轉型（twin transformation）一詞常被提起，其代表企業同時推淨零轉型與數位轉型，以數位轉型為工具，來加速減碳、提高能源效率、創造綠色商機，促成企業達成淨零的目標，讓淨零轉型成為競爭力的來源。

然而，數位轉型對淨零轉型來說是機會也是挑戰，根據OECD（2025）的研究報告指出，以製造業為例，其機會係透過導入物聯網（IoT）監測生產設備能源使用，利用AI分析預測維修與最佳化排程，提升生產力同時亦減少能源浪費；其挑戰在於AI崛起，像是ChatGPT這類大型語言模型它需要大量電力和運算資源。雖然AI恐導致碳排量增加，但AI等的數位工具卻也同時增加了用電效能，因此，如何善用數位工具以更提升生產力，讓效益更彰顯，實為淨零轉型之當務之急。

碳盤查是淨零轉型的基本功，其透過盤查企業或組織溫室氣體排放量，用一致性的標準與方法，計算各種排放源的溫室氣體排放量，為企業邁向淨零轉型之關鍵基礎。

然而，過去常由人工收集各部門紙本或電子發票、電費單、油料收據等，手動輸入數據到Excel或報表，再依據碳排放係數手算各項排放量，此舉也造成耗時費工、易出錯、難以即時更新、也缺乏跨部門數據連動。

若是用雙軸轉型做法，相關可應用數位技術包括1、OCR光學辨識：包括自動讀取發票、能源帳單等單據上的碳相關數據（如油耗、用電量），避免人工輸入出錯。2、AI分類與比對：自動判斷單據類別（交通、用電等），對應正確的排放源，以提升盤查準確率。3、IoT感測器與雲端資料庫：透過跨平台介接，可即時收集設備、車輛、空調等能源使用數據，與單據資料整合，其報表可動態即時呈現，事半功倍。4、大數據分析：自動生成碳排趨勢、各部門比較、預測模型，可提供決策依據，支援減碳策略。

目前強制性碳盤查之對象，主要是大型企業或高耗能、高排放產業，中小企業雖然占比高，但因排放量相對小，目前尚非強制推廣對象，且多數中小企業經營重點放在營收與生存，若非法規要求，短期內難以撥出預算與人力進行。但是隨著供應鏈廠商要求或提前因應國外市場(如歐盟CBAM)的需求，中小企業為了生存，碳數據揭露是遲早的事。

為了協助廣大中小企業，商研院運用AI碳健檢平台，實踐雙軸轉型。碳健檢係簡單版的碳盤查，結合企業財務資料與AI分析工具，從財會單據中輸入企業的油（汽柴油燃料使用）、電（電力使用）、水（水資源使用）、氣（天然氣用量、桶裝瓦斯等）、材（冷媒填充、製造業專屬的乙炔、焊條等使用）此類屬於範疇一、二之單據及設備採購等活動數據，此類項目在生產活動過程都會產生溫室氣體排放。

此健檢平台亦可透過OCR辨識，自動讀取發票、能源帳單等單據上的碳相關數據（如油耗、用電量）；相關單據上傳到AI碳健檢平台，平台即自動從金額或用量換算成碳排放量；此平台亦支援碳健檢報告生成、產業排放趨勢分析、ESG自評表等資料輸出，形成「碳排放計算－減碳措施建議-政策資源媒合」的碳管理資訊應用架構。此舉不僅讓中小企業知道碳排在哪裡，透過碳健檢平台的持續優化，資料庫介接單據整合，未來更能做大數據分析提供決策支援與參考，提升營運韌性與長期競爭力，這就是雙軸轉型的價值所在。

（作者是商業發展研究院中部辦公室主任）