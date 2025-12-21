餐飲榮景2／食材成本波動大 業者頭痛

台灣餐飲業發達，但並不好經營。根據經濟部統計處2025年5月調查指出，業者認為，食材成本波動大、人力短缺、以及人事成本過高，是目前經營面臨的三大困境，也顯示食材、人力推升餐飲業經營成本。

調查顯示，在可複選情況下，餐飲業者首選經營上最大困境是「食材成本波動大」，占比高達66.4%，較前一年調查增加0.8個百分點。其次是「人力短缺」占62.8%，較前一年增加1.3個百分點。緊接而來是「人事成本過高」占58.5%，較前一年大增7.4個百分點。而這三大困難，直接增加餐飲業經營成本。

接下來經營困難依序：「人員流動率高」占57%、「同業間競爭激烈」占53.3%。「毛利率降低」占38.7%；「消費者喜好變化快速」占35.4%；「租金支出高」占35.3%，「食材品質不易控制」占20.3%。上述困境占比皆較前一年調查增加許多，再再顯示餐飲業經營不易。

官員解釋，食材、人力流動、人力成本所推升的經營成本，是目前餐飲業經營上最大難題，也會因此進一步降低毛利率。如何有效管控成本，及提升餐飲體驗吸引來客數，是餐飲業者強化競爭力的關鍵。

按業別觀察，餐館及外燴團膳承包業目前遭遇困境，均以「食材成本波動大」居冠，「人力短缺」和「人事成本過高」則居第二名。飲料店則以「同業間競爭激烈」及「人力短缺」分居一、二名。