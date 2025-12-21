聽新聞
餐飲榮景3／鞏固本業競爭力 發展目標

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

根據最新調查，我餐飲業未來經營發展計畫，仍以「加強食品安全控管」為最優先。惟因應AI科技發展，餐飲業未來發展也新增導入數位科技精準行銷、即時掌握營運資訊，以及導入自動化設備及機器人等。

經濟部統計處今（2025）年5月調查餐飲業未來營運計畫，前四項為「加強食品安全控管」（占74.3%）、「研發新產品」（占59.4%）、「降低原物料成本」（占52.2%）、「降低人事成本」（45.7%）。由此可見，餐飲業仍以力拚本業競爭力，致力降低成本為優先。

值得關注的是，在人力短缺及降低人力成本下，自助點餐、機器人送餐現也廣泛應用在餐飲業。調查顯示，餐飲業經營也開始運用數位科技或AI科技。

調查顯示，餐飲業未來營運發展計畫，除了過去常見的開創新品牌、開發網路銷售、加速展店、異業結盟之外，今年新增了四項。「以數位科技蒐集顧客喜好，打造精準行銷」占26.2%、「導入數位工具即時掌握營運資訊」占22%、「發展會員經濟」占12.7%、「導入自動化設備及機器人」占9.0%。

經濟部同步調查餐飲業目前提供服務，除了「開立電子發票」、「導入POS系統」、「信用卡支付」、「經營網路社群」、「加入外送平台」等傳統既有服務之外，包括「導入手機或平板點餐」、「加入線上點餐系統」、「加入線上訂位系統」、「導入送餐機器人」占比也較前一年提升。

餐飲榮景3／鞏固本業競爭力 發展目標

