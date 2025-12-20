亮宇油封寒冬送暖活動登場 為600戶弱勢家庭注入暖流

亮宇油封企業主辦的「點亮愛心・寰宇共善–愛與您同在」2025年寒冬送暖活動，今(20)日在台中市大肚區總部登場，共號召逾百家企業、社團與個人認同共善理念，慷慨解囊，揪團做公益，並在120名志工協助物資整理與發放下，為600戶弱勢家庭在寒冬中注入暖流。

活動現場氣氛溫暖，志工們主動關懷、細心服務，讓受助家庭感受到社會的支持與鼓勵。主辦單位表示，希望透過實際行動深耕地方公益，將愛心化為長期陪伴的力量，持續在大肚區推動關懷行動，讓善的影響力在社區中不斷擴散，為地方注入更多溫暖與希望。

今年寒冬送暖的物資大紙箱每箱重達24公斤，在活動會場內堆疊成一面愛心牆。物資箱內容琳瑯滿目，有米糧、食品、罐頭、燕麥片、洗潔精、生活用品、保暖毛毯等日常生活物資，總計約有240萬元的愛心資源，實際減輕弱勢 家庭的生活負擔。

亮宇油封董事長陳春甘表示，她自幼清寒，跟先生白手起家創業、自創品牌，經歷許多艱苦挫折，幸賴過程中不斷有貴人相助，因此行有餘力之後，將感恩心化成公益行動，年年舉辦「點亮愛心 寰宇共善」，集結眾人愛心，盼溫暖弱勢家庭，而多年來累積捐助的金額已超過千萬元。

陳春甘坦言，今年採購愛心物資特別有感，整體成本平均上漲約三成，不過，超出的部分，全由亮宇油封自行吸收。她強調，所有發放的物資，都是自己平時就會選用的食品與用品，希望將最安心、最實用的資源送到有需要的人手中。

不僅如此，夫妻倆也因感念家鄉與事業發跡地，每年固定捐贈高雄旗山、彰化埔鹽及台中大肚各100萬元，回饋地方發展。亮宇油封設廠於大肚區，更長期資助當地多所學校，投入校園設備改善與獎助學金計畫，從教育扎根，陪伴下一代成長。

亮宇油封自創品牌「LYO」，也專精於OEM、ODM，產品主攻車用、機械、航太等用途的油封研發製造，產品行銷全球。陳春甘說，儘管今年無可避免受通膨及國際關稅等局勢影響，但回饋社會及照顧弱勢的心持續不變，取之社會、用之社會，讓正能量延續。

創立於1978年的亮宇油封，今年已走過46個年頭，從草創期到如今躋身全球市場，陳春甘始終以「品質」作為企業核心，也朝向著未來產能提升雙倍的目標前進。