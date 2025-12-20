潤泰新推「垂直微型城市2.0」 簡滄圳：未來都會居所典範

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
潤泰CITY PARK 記者游智泣攝影
潤泰CITY PARK 記者游智泣攝影

潤泰創新國際（9945）20日舉辦「垂直微型城市2.0」交流講座，董事長簡滄圳揭示潤泰對於未來都會居住藍圖的全新定義，宣告潤泰新以「高效生活整合」為核心持續深耕台灣房地產市場的決心。

簡滄圳表示，觀察日本東京等國際一級城市近年發展軌跡，清晰可見人口與資源正加速向擁有完善軌道建設的都心區集中。

這種趨勢背後，反映的是現代人對於高效生活的迫切渴望，以及對於傳統郊區化、依賴長途通勤生活模式的反思，而台灣都會區同樣面臨著高房價、高密度與交通壅塞的挑戰。

在這樣的背景下，潤泰創新自2018年起提出的「垂直微型城市」概念，將軌道交通樞紐、全方位複合商場、現代智能公設與高質感住宅，在單一建築體內進行高效垂直整合。經過時間驗證後，正是對應此一挑戰的最佳解答。

簡滄圳表示，在電商與外送平台蓬勃發展的時代，人們的生活痛點不再是購物的不便，而是時間的稀缺。潤泰蓋的不只是房子，而是提出一套經過精密計算高效生活時間管理概念。

在2025年推出的「垂直微型城市2.0」的架構下，潤泰CITY PARK居住者的生活半徑被極致精簡在垂直動線之中。CITY PARK位在CITYLINK三重店的正上方，下樓即可滿足食衣住行育樂等生活所需，進站即可無縫接軌國際城市脈動。

「這省下的時間，就是潤泰為客戶創造的時間紅利。您可以將這些珍貴的時間貨幣重新投資於家庭陪伴、自我成長、健康管理，甚至是創造更多財富。這才是「垂直微型城市2.0」真正要提供的核心價值。」簡滄圳表示。

簡滄圳表示，潤泰創新憑藉著業界領先的營建工法底蘊，以及多年來深耕 CITYLINK 軌道商場所累積的成功經驗，正積極佈局雙北核心交通樞紐。台北東區門戶計畫核心引擎的「南港之星」，即將是潤泰傾注全力打造的「垂直微型城市」典範之作。

潤泰創新國際董事長簡滄圳 記者游智文攝影
潤泰創新國際董事長簡滄圳 記者游智文攝影

生活 潤泰創新 董事長

