台南中西區精華地段亮相 運河星鑽地區啟動地上權招商

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市地政局辦理「中國城暨運河星鑽地區」設定地上權招標，近期公告釋出位於中西區核心地段的市有土地，第一階段資格審查開標將在明年1月23日上午10時在永華市政中心舉行。圖／南市地政局提供
台南市地政局辦理「中國城暨運河星鑽地區」設定地上權招標，近期公告釋出位於中西區核心地段的市有土地，第一階段資格審查開標將在明年1月23日上午10時在永華市政中心舉行，此次推出地段基地完整、可即時開發，為市中心少見大型精華用地。

地政局表示，此次推出星鑽段2425、2426地號2筆市有土地，總面積約1.5公頃，緊鄰河樂廣場及安平運河水岸，位處中西區政經與觀光核心，周邊休憩與觀光資源豐富，具備吸引人潮與投資的優勢，而配合台商回流與新創產業需求，未來可引入優質辦公與商業機能，帶動城市整體發展。

地政局提到，該區河樂廣場與中正、海安商圈早已形成觀光廊帶，未來將新增碼頭等設施，可望串聯沿線景點，強化運河觀光動能，且該案土地使用分區為第一種觀光休閒特定專用區，建蔽率50%、容積率480%，相當適合規畫商場、旅館、文創及景觀辦公等多元用途。

地政局說，該案採設定地上權方式辦理，存續50年並得優先續約20年，權利金底價約為周邊市價3成，並提供分期繳納與地租優惠措施，以降低投資初期負擔，相關收益將優先用於償還中國城暨運河星鑽地區區段徵收開發成本，並歡迎投資人踴躍參與，共同打造中西區新地標。

