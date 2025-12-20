地上權招商對政府利多但較難吸引投資 更要小心成為第二個北士科案

台中市政府積極推動地上權招商，既保有土地所有權也帶來民間資金，對市府可謂一舉數得，另一方面，投資人會因「無法實際取得土地」卻步，北區中央市場地上權招商就數次流標。專家提醒，還要注意投資人是否確實履約，以免成為第二個新壽與北市科案。

逢甲大學土地管理學系教授陳建元認為，設定地上權招商對政府而言是非常好的土地活化方式，最近越來越多大型開發採取此類招商，如洲際棒球場、IKEA等等；不只台中，中央的國有財產署也在大力推動，其他縣市更不乏知名案例，台北101就是地上權招商。

但對投資人來說，設定地上權不是特別吸引人的方案。陳建元指出，民間投資人大多希望取得完整的土地所有權，否則使用數十年後就要歸還國家，無法轉手再把土地賣出，完全無法享有這段時間土地增值的收益；因此，政府大力推動地上權招商，標脫率還是有限。

地上權招商與直接標售土地還有1個差異：資金流入速度。陳建元表示，標售區段徵收或市地重劃的抵費地與配餘地，一次可以取得上百億元資金，地上權則像是「細水長流」，成本回收速度較慢；站在土地永續經營的角度，地上權能保留所有權當然很好，但市府若急需用錢，標售土地更解燃眉之急。

陳建元提醒，地上權招商也要注意得標人的履約狀況，若投資方因為各種原因不依照合約推動建設，鑽合約漏洞刻意拖延，該土地很可能被「卡住」甚至荒廢；近期最有名的案例就是新光人壽與北市科T17、T18的地上權糾紛，好在最後新壽與北市府合意解約，讓輝達（NVIDIA）得以設置總部。

中市財政局長游麗玲表示，地上權招商前會與潛在投資人溝通，有人有投資意願，市府才會送議會審議，通過後招商；台中市目前的地上權招商案，投資人都有依契約推動建設，並未出現違約狀況，新壽與北市科案比較特殊，土地面積大且有特定用途，台中較無這類地上權招商案。