台中地上權招商累計吸引超過31億元投資 每年收1200萬元地租

台中市政府近年標售土地，引發部分批評聲浪。市府規定土地超過100坪不可出售，改透過「設定地上權」的方式招商，保有土地所有權也引導民間資金，目前總計吸引超過31億元投資；半年前在水湳經貿園區開幕的定國骨科醫院，就是地上權活化案例。

台中市長盧秀燕上任後，積極標售市地重劃和區段徵收的配餘地與抵費地，帶來資金的同時，也遭到批評。民進黨議員指出，盧市府7年售地賺進破千億元，大筆土地流入建商手中，掏空未來城市發展空間；市府則表示，標售配餘地和抵費地主要是為了償還開發成本，剩餘才會進入市庫。

中市財政局指出，盧市府明確規定，市有土地超過100坪不可以出售，標準較中央規定的「500坪以上不可出售」更嚴謹；超過100坪的土地，市府會以「設定地上權」的方式招商，在保有土地所有權的前提下，設定民間投資人的地上權使用年限，年限一到，土地與建物還歸市府所有。

財政局表示，截至今年12月，已成功標脫16件地上權招商案件，活化土地面積超過2.6公頃，累計收取的一次性權利金超過5.9億元，每年收取超過1200萬元地租，整體引進的民間投資約31.7億元；這些民間投資多用於醫療、商業、長照與公共服務等多元建設。

財政局舉例，今年4月中旬啟用、位於水湳經貿園區的定國骨科醫院就是地上權招商案例，該案由國內知名膝關節手術醫師黃鐙樂投資，總投資金額2億元，醫院建築為地上5層、地下1層，總樓地板面積約1000坪，除了強化在地醫療量能，也提供約50個就業機會。

財政局表示，會持續盤點合適的標的，審慎推動地上權招商，活化市有資產的同時保有土地所有權。目前市府還有多筆地上權招商案件，如北區錦村段67-7地號等5筆、總面積超過2600坪的原肉品市場用地，水湳經貿園區經貿6、經貿8等案，因無人投標而流標。