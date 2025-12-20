台水客製化供水 助AI高科技業者從源頭優化製程

快訊

中央社／ 台北20日電

台水攜手淨水設備廠商推動「客製化供水」，鎖定客戶之一是高科技廠。台水指出，個別廠商對水質要求不同，加上ESG趨勢推升廢水處理回收設備需求，台水可發揮水務專業，協助業者從源頭優化製程，開創與AI產業新夥伴關係。

台水過去僅負責輸送符合法規的自來水，但面對新建案、醫療院所、高科技廠等不同場域對水質的特殊要求，「台水嚴選」計畫盼將服務延伸至「客製化供水」領域，以滿足市場多元的用水需求。

AI與高科技產業用水需求龐大，台水指出，半導體、面板與精密製造等產業，因其製程對於自來水系統的總溶解固體量、硬度或有機物含量有特別要求，且為品質穩定與風險控管，極度重視供應及備援系統，以確保產線運作。

另外，因應ESG趨勢，產業對於水資源再利用及降低排廢（廢水處理回收）的設備亦有高度需求。

台水表示，除了運用自有符合TAF認證的檢測技術協助業者外，未來擬進一步拓展服務範疇，針對其高階需求投入終端水務系統規劃設計，並與專業設備廠商策略合作，透過品牌合作廠商資源及結合台水專業技術，協助業者從源頭優化製程。

台水透露，已初步和高科技業者交流，每家廠商需求不一，例如對海淡水有嚴格規範，台水可對症下藥，因應個別廠商需求，目前評估整體需求量大且相對單純，極具發展潛力。

台水 科技業 ESG

