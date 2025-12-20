百萬善款築起希望家園 松暉營造歲末再挺若竹兒守護慢飛天使

歲末暖流湧現，台南甲級國際營造廠松暉營造公司再度送愛公益行動回饋社會，慷慨捐贈百萬元給嘉義縣「財團法人若竹兒教育基金會」，支持身心障礙者照顧服務與長期發展，為弱勢族群，注入穩定溫柔的力量。

今天上午，松暉董事長邱政賢與妻子陳暐婷到若竹兒捐贈，受到服務對象以熱情平鼓表演迎接。鼓聲響起，不僅是歡迎，更傳達最真摯感謝。慢飛天使們專注燦爛笑容，讓現場洋溢感動氛圍，邱政賢夫婦鼓掌回應，並笑稱「再表演一1首」，以行動肯定孩子們努力與成果。

若竹兒教育基金會董事長林朋輝表示，鎮松暉營造不僅為身心障礙者打造安全的家，多年持續不間斷支持，帶來精神鼓舞，讓服務對象與工作人員深刻感受社會溫柔接住力量。未來，基金會將妥善運用這筆善款，持續提升照顧品質，陪伴身心障礙者穩健前行。