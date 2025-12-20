百萬善款築起希望家園 松暉營造歲末再挺若竹兒守護慢飛天使

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台南甲級國際營造廠松暉營造公司董事長邱政賢（左）與妻子陳暐婷（右）到若竹兒捐贈百萬元給若竹兒教育基金會董事長林朋輝（中）。圖／若竹兒提供
台南甲級國際營造廠松暉營造公司董事長邱政賢（左）與妻子陳暐婷（右）到若竹兒捐贈百萬元給若竹兒教育基金會董事長林朋輝（中）。圖／若竹兒提供

歲末暖流湧現，台南甲級國際營造廠松暉營造公司再度送愛公益行動回饋社會，慷慨捐贈百萬元給嘉義縣「財團法人若竹兒教育基金會」，支持身心障礙者照顧服務與長期發展，為弱勢族群，注入穩定溫柔的力量。

今天上午，松暉董事長邱政賢與妻子陳暐婷到若竹兒捐贈，受到服務對象以熱情平鼓表演迎接。鼓聲響起，不僅是歡迎，更傳達最真摯感謝。慢飛天使們專注燦爛笑容，讓現場洋溢感動氛圍，邱政賢夫婦鼓掌回應，並笑稱「再表演一1首」，以行動肯定孩子們努力與成果。

若竹兒教育基金會董事長林朋輝表示，鎮松暉營造不僅為身心障礙者打造安全的家，多年持續不間斷支持，帶來精神鼓舞，讓服務對象與工作人員深刻感受社會溫柔接住力量。未來，基金會將妥善運用這筆善款，持續提升照顧品質，陪伴身心障礙者穩健前行。

松暉營造與若竹兒深厚情誼，源自承建「若竹兒2期永久家園」。從工程啟建到竣工，松暉營造施工期間嚴格把關建築品質安全，為身心障礙孩子們打造堅固、安心、可長久依靠生活空間。這座「永久家園」，不只是建築物，更是一個能讓慢飛天使安心生活、學習與成長的所在。工程完成，松暉營造多年持續每年捐贈20萬元支持機構；數年前董事長邱政賢母親辭世，將近50萬元奠儀金轉捐若竹兒，化思念為祝福，延續守護弱勢的心意。

