鴻華先進、納智捷合併2關鍵：裕隆保有LUXGEN商標權、BRIA品牌車曝光

鴻華先進（2258）合併裕隆集團旗下納智捷大局底定，鴻華先進19日宣布併購納智捷通路及相關資產，並持續進行LUXGEN n7車款的銷售及售後服務，裕隆集團保留LUXGEN品牌商標權，鴻華先進則公布將推FOXTRON BRIA新車，市場關注2焦點：LUXGEN n7將成該商標末代車，及鴻華先進買下納智捷後2026年能否加速出海。

鴻華先進19日宣布7.8億元併購裕隆持股100%的汽車品牌納智捷，但語帶保留沒有說清楚的是，鴻華先進承接的是納智捷的：通路（5個銷售據點）跟售後服務相關資產與相關人員，但「LUXGEN商標」將保留在裕隆手中，後續裕隆以委託經銷方式，由鴻華先進繼續販售n7車款，並提供既有納智捷油車及電動車車主相關保固及保修服務。

裕隆發言體系19日證實此事，LUXGEN商標權仍在裕隆集團，並未隨此次併購移轉到鴻華先進。

裕隆表示，鴻華因為要在台灣做全價值鏈的樣板，以利推動CDMS走向國際的業務，所以在台灣要補足品牌、通路、維修這幾塊缺的拼圖，才希望垂直整合納智捷，未來鴻華推新產品用新品牌FOXTRON BRIA是合情合理的，外界不要太多臆測，且裕隆還是鴻華大股東，納智捷品牌只是轉換另一種樣式存在。

裕隆表示，現有納智捷LUXGEN產品還是會繼續販售，而因為鴻華新產品不會再用LUXGEN品牌，所以裕隆收回納智捷LUXGEN商標權，但授權垂直整合後的新納智捷在現在產品及維修保養服務等領域繼續使用。

業界人士指出，鴻華先進期望併購納智捷，掌握CDMS中的S（服務）能量，有助於加速其新車開發到上市速度及人才流動。

鴻海集團期望以CDMS策略切入電動車，鴻華先進專注設計研發，而為爭取國外車廠品牌合作意願，必須在台灣先推出自有品牌車，透過量產跟設計實績，讓國內外客戶認識鴻華先進的實力，進而合作洽談國外落地合作機會。

對裕隆來說，納智捷賣給鴻華先進後，將從子公司變成孫公司，從務實角度來說，若研發與銷售整合，將有助於鴻華先進在新車量產及驗證速度上更有效率，據了解，嚴陳莉蓮基於對鴻華先進未來營運幫助大的考量下，才點頭同意此次合併。

而市場也對此次交易金額議論，認為7.8億元明顯低於鴻華先進成立時174億元金額，不過業內人士分析，由於LUXGEN品牌仍保留在裕隆手中，加上汽車經銷通路本就是輕資產業務，故該交易金額確實會比當年裕隆將華創車電與鴻海合資公司小。

LUXGEN品牌末代車結束後 未來動向受關注

不過，市場仍好奇，若LUXGEN n7車款銷售生命周期結束，若後續無新車款計畫，是否等同品牌結束？對此鴻華先進表示，現階段LUXGEN沒有消失，裕隆則強調，所有車主權益都受到保障，只要汽車在生命周期內都會提供保修服務，雙方在重大訊息記者會上，都沒有正面評論該品牌在5~10年後的發展。

不過裕隆表示，以納智捷而言，LUXGEN品牌商標從油車跨入電動車，LOGO也變化過多次，現在為助攻鴻華先進拓展CDMS業務考量下，鴻華要推出BRIA等品牌，其實也可以看做是納智捷品牌的再進化。

LUXGEN納智捷是裕隆集團2009年推出的台灣自主汽車品牌，也是已故裕隆集團董事長嚴凱泰一生的志業，但在他過世後，遺孀嚴陳莉蓮接棒整理汽車事業體，先是將華創車電跟鴻海合資成立鴻華先進，現在將納智捷賣給鴻華先進，留下LUXGEN商標，亦頗有保存嚴凱泰汽車夢的意義。

鴻華先進表示「納智捷LUXGEN」未來沒有新車型推出計畫，鴻華先進後續會推的是自己的原創Foxtron BRIA品牌，也就是先前的Model B車款，該新車19日已於鴻華先進官網發表，官方預告2026年中會在海外上市，而n7也有北美上市計畫，鴻華先進接手通路後，預告納智捷5個銷售據點招牌LOGO及識別標誌都會改換。

業界傳出Foxtron BRIA目前在裕隆三義廠生產，不過鴻華先進總經理陳清亞則表示，未來代工廠會選擇最適合的合作，沒有說死後續新車款製造地。