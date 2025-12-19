聽新聞
鴻華7.8億 買下納智捷100%股權

聯合報／ 記者林海／台北報導
裕隆執行長嚴陳莉蓮拍板將納智捷品牌賣給鴻華先進，這也意味著，她要讓集團健康、長遠發展的理性考量大過一切。圖為納智捷N7電動車。本報資料照片
裕隆執行長嚴陳莉蓮拍板將納智捷品牌賣給鴻華先進，這也意味著，她要讓集團健康、長遠發展的理性考量大過一切。圖為納智捷N7電動車。本報資料照片

裕隆與鴻華先進昨日共同召開重訊記者會，裕隆宣布，以七點八七六億元將納智捷百分之百股權轉讓給鴻華先進，未來將由鴻華先進主導經營。預計經過公平會審查後，將在明年第一季完成交割。

裕隆要賣納智捷給鴻華先進的消息已經在市場上傳了一陣子，昨日終於塵埃落定。鴻華此次收購納智捷，包含母公司資產及旗下五家間銷售公司、銷售據點、公司人員等，鴻華先進總經理陳清亞表示，未來將在台灣建構自產品、銷售至服務的電動車全價值鏈體驗。

鴻華先進是由鴻海和裕隆二○二○年十一月合資成立，目前鴻海持有鴻華約百分之四十五點六二股權，裕隆持有鴻華股權則約百分之四十三點八三。

裕隆汽車發言人卓哲宇表示，推動本次交易案的主要目的，在於進一步強化納智捷與鴻華先進間的垂直整合，提升整體價值鏈運作效率，以創造更具競爭力的經營優勢，此舉除了助於加速新車型的導入與市場應對，提升長期發展及獲利能力外，亦將優化裕隆汽車的營運效能，共創雙贏發展契機。

至於納智捷未來的發展動態，陳清亞也說，納智捷Ｎ７電動車將是最後一款掛上納智捷品牌的車款，接下來沒有推出新車型的計畫；未來，新推出的車款會掛上鴻華先進的品牌，首發車款為Foxtron Bria電動車。

卓哲宇也強調，目前納智捷成車庫存仍有七百至八百輛，將持續販售，納智捷現有車主的售後服務、零件供應及保固等權益，均不受本次股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供，確保客戶權益與服務品質延續。

鴻華7.8億 買下納智捷100%股權

裕隆與鴻華先進昨日共同召開重訊記者會，裕隆宣布，以七點八七六億元將納智捷百分之百股權轉讓給鴻華先進，未來將由鴻華先進主導...

新聞幕後／讓裕隆走下去 嚴陳莉蓮理性放手

裕隆前董事長嚴凱泰二○○八年一手創立「納智捷」品牌，這曾是集團內投入大量資源的事業，也是嚴凱泰的心血之作，而如今裕隆下定...

